MART AYI ASTROLOJİ YORUMUNUZ

KOÇ

Mart ayı, hem İlkbahar’ın başlaması, hem de Koç burcuna gelen Güneş’n etkisiyle astrolojik bir yenilenmeye, çarkın yeniden dönmesine işaret ediyor. O nedenle, her ne kadar zorluklar olsa da, baharın gelişini ve yenilenmeyi bilmek önemlidir. Bu ay sadece Venüs’ün yani kısaca aşk, şans, güzellik gezegeninin 4 Mart’tan, 15 Mart’a kadar devam edecek retrosuna dikkat etmek gerekiyor. 18 ayda bir olan bu Retro döneminde, ameliyat gibi geri dönüşü zor güzellik operasyonları dışında, yenilenmek için yapılacak uygulamalar iyidir. Çok yüksek meblağ tutan kozmetik (1000 liralık krem gibi) , mücevher, giyim gibi alışverişlerde pek önerilmez.

Sevgili Koç, bu ay bir süper kahraman gibisiniz. Yapacağınız geziler, iş görüşmeleriniz, ticaret girişimleriniz genelde güzel sonuçlanacak. Ayın son haftasına ait her günü, dolu dolu geçirmeye bakın. Şans sizden yana çünkü. Kulaklarınızı negatif yorumlara kapayın ve doğum günü ayında harekete geçin. Bu etki sizin iletişim gücünüzü de güçlendirdiği için, edebiyat, reklam, medya gibi alanlara ilgi duyan Koçlar için bir fırsat arayışına geçmek için de uygun bir hafta. Gerçi burcunuzda dolaşan Uranüs, sizi sinirli, sabırsız, laf dinlemez bir hale sokuyor. Bir de Venüs retrosu olunca, romantik hayatınızda asi duygulara teslim olursanız bu ay canınız sıkılabilir, kayıplar yaşayabilirsiniz! Yılın en süper ayına giriyorsunuz, her günü ayrı özel kılmaya bakın.

Ayın 27’sinde birinci evinizde 18 derecede gerçekleşecek Yeni Ay, dış dünyaya kendinizi takdim ediş şeklinize güzel etkiler getiriyor. İster dış görünüşünüz, ister yetenekleriniz, kariyeriniz, eğitiminiz gibi beyinsel imajınız olsun, harika bir başlangıç zamanı. Ancak, yukarıda size belirttiğim gibi bu imaj yenileme işini, lüks alışverişlerle desteklemek konusuna dikkat edin. Herkesin kendini zaman zaman yenilemeye ihtiyacı vardır ama sonra borçlar altında ezilmek de hoş değil. Eğer kişisel gelişim, spor, diyet, detoks gibi bireysel gücünüzü ve fiziğinizi güçlendirecek bir programa başlamak istiyorsanız, ayın 27’sinde başlayın. Aldığınız kararları uygulama da daha kararlı olacaksınız.

Bu ayın 13-16 tarihleri arası aşk ilişkilerinize dikkat, bir konuda çıkan ufak bir anlaşmazlık bir anda çok büyüyebilir.