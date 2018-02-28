MART AYINDA OKUMANIZ GEREKEN KİTAPLAR





Bahar aylarının müjdecisi mart ayı, elbette ki içimize güzellikler getirmeye başladığı gibi okuma listemizde de yeniliklere yol açtı.

Mart ayında okumanız gereken kitaplardan radarımıza takılanları paylaşıyoruz!

Graeme Donald – Bugün | hep kitap

Graeme Donald’ın hazırladığı Bugün kitabı okurları Tolkien’le, Mark Twain’le, Kraliçe Victoria’yla, Alfred Hitchcock’la ya da Frank Lloyd Wright’la 365 günlük, asırlar arası bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Her gün yeni bir bilgi… Her gün tarihin başka bir anına tanıklık…

Ümit Ünal – Bana Göre Kıyamet | Everest

Ümit Ünal’ın yeni romanı Bana Göre Kıyamet bilindik anlatı tekniklerine yüz vermiyor. Konuşkan bir kafanın içinde durmadan konuşan insanların sesinden terkip yaratmayı başarıyor. Gürültü olmayan bir terkip. Bu terkibin içinde kıyamet de var, kadınlık ile erkeklik de, erkeklik ve kadınlık da, kadınlık ile kadınlık da. Dahası, yanımızda yöremizde yaşayan vampirler de. Aşk mı? Şüphesiz ki, her şeyin ortasında o var.

Elena Favilli, Francesca Cavallo – Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler | hep kitap

Agatha Christie, Alice Ball, Audrey Hepburn, Beatrix Potter, J.K. Rowling, Nadya Murad, Nefertiti, Sappho, Selda Bağcan ve niceleri. Hayatta prenses değil, kahraman olmayı seçmiş, bütün engellerin üstesinden gelmeyi başarmış yüz kadın! Dünyanın dört bir yanından elli kadın illüstratörün çizimleriyle görsel bir şölene dönüşen hayatlar. Elena Favilli ve Francesca Cavallo’nun yazdığı, ilk kitabıyla her yaştan kız ve erkeğin baş ucunda yerini alan, haftalarca çok satanlar listelerinden düşmeyen Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler macerası kaldığı yerden devam ediyor!

Unutma: “Umut sensin, güç sensin. Geri adım atmazsan, herkes ilerler.”

Ayfer Tunç – Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura | Can Yayınları

Ayfer Tunç, ilmek ilmek işlediği cümleleriyle modern bir destan yazıyor. Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura ailenin, arkadaşlığın, sadakatin, hastalığın ama en çok deliliğin ve acının öyküsü. Çünkü âşıklar delidir ve deliler acı çeker.

İsmail Güzelsoy – Hatırla | Doğan Kitap

Günümüzün en iyi hikaye anlatıcılarından İsmail Güzelsoy, son romanı Hatırla’da bizleri bir anlatı şölenine davet ediyor ve 12. yüzyılda Artuklu Sarayı’ndan 20. yüzyılda Kars ve İstanbul’a uzanan şiirsel bir hikâye anlatıyor. Hatırla’da 800 yıl önce Artuklu Sarayı’nda yapılan otomatonlar, İstanbul sokaklarının kana bulandığı eylül günleri, kartopu oyununu canıyla ödeyen çocuk, bireysel ve kolektif acılar var.

Büşra Sanay – Kardeşini Doğurmak – Doğan Kitap

Son günlerin en tatsız gündem konularından biri, aynı zamanda Türkiye’nin en mahrem yarası ensest, tüm gerçekliğiyle bir kitapta anlatılıyor: Kardeşini Doğurmak. Haberci Büşra Sanay’ın Doğan Kitap tarafından yayımlanan kitabı, kurbanları, tanıkları ve uzmanları bir araya getiriyor.



