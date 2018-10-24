Masal Prensesini Andıran Görünümüyle Kate Middleton

Prens Harry ve Meghan Markle Avustralya turuna devam ederken dün gece Buckingham Sarayı bir davete ev sahipliği yaptı.

Kraliçe II. Elizabeth, Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton sarayda Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima’yı ağırladı.

Kate Middleton, Alexander McQueen tasarımı mavi elbisesi ve Kraliçe Mary’ye ait 1913 yapımı tacıyla Disney prensesi Cinderella’ya benzetildi.

Middleton’ın tacını daha önce Prenses Diana’nın da katıldığı davetlerde birkaç defa kullandığı biliniyor.