MASKARANIZIN AKMASINI NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?



İşte maskaranızın alt kirpiklerinizden akmasının ya da yüzünüze küçük siyah noktalar halinde düşmesinin nedenleri!

Ayrıca bunun olmasını önlemek çok da kolay.

Günün sonunda göz altınızda siyahlıklar, yanaklarınızda dökülmüş maskaralar gördüğünüz olmuştur ve eminiz ki kimse bunu tekrar yaşamak istemiyordur.

Muhtemelen bunun suçlusunu kullandığınız “kötü maskara” olarak görüyorsunuzdur ve kendinizi eriyen bir makyaja mahkum gibi hissediyorsunuzdur. Fakat nedeni ve önlemesi çok basit, sabahları sadece ekstradan birkaç saniyenizi ayırmanız yeterli olacaktır. Nedenini ve önlemini merak ediyorsanız okumaya devam edin.