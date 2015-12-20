MAVİ VE YEŞİL, NUHOĞLU KALİTESİYLE MARİNERA ÇEŞME’DE BULUŞUYOR





Türkiye’nin sembol yapılarına imza atan ve gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarından olan Nuhoğlu İnşaat, Ege’nin incisi İzmir Çeşme’ye Marinera Çeşme projesiyle ‘merhaba’ diyor. Rahat ve konforlu bir yaşamı denize sıfır bir alan üzerinde birleştiren ve 74 lüks daireden oluşan Marinera Çeşme, Ayasaranda Koyu’ndan sonsuz bir deniz ve Sakız Adası manzarası vaat etmesinin yanı sıra, bölgede yer alan tüm yeşili koruyarak doğayla iç içe bir yaşam sunuyor.

Projedeki teraslı dairelerde yer alan müstakil kat bahçeleri, daireler kadar büyük bir bahçeye de sahip olmayı sağlarken; Çeşme’nin en özel bölgesinde yer alan Ayasaranda Koyu’nda lüks villa konforu, 7/24 residence hizmetiyle bir araya geliyor. 1+1, 2+1, 3+1 dairelerden oluşan projede metrekare ortalama fiyatları 13 bin TL’den başlıyor. Satışın başladığı Marinera Çeşme’nin 2019 yılında tamamlanması öngörülüyor.

MARİNERA ÇEŞME, RESIDENCE KONFORUNU MÜSTAKİL YAŞAM RAHATLIĞI İLE BİRLEŞTİRİYOR

Çeşme’nin en güzel noktalarından olan Ayasaranda bölgesinin kendine has, doğal yapısıyla örtüşen projede, residence konforunda ancak üst katlarda dahi müstakil ev hissini veren, Sakız adası manzaralı daire konsepti bulunuyor. Resort mantığında hazırlanan projede; 6 yapı bloğu içinde farklı planlamalara ve alan kullanımına sahip 74 daire yer alıyor. Ortak kullanım alanlarında ve açık bahçelerde denize kesintisiz bakan projede yer alan açık bölümler; farklı renk ve zenginliğe sahip teraslardan oluşuyor. Batı terası; muhteşem bir deniz ve Sakız adası ile kesintisiz bir ilişki kuran açıkhavuz, cafe-bar ve lounge alanlarından oluşan, daha çok yetişkin kullanımına uygun açık havuz alanından oluşuyor. Bu bölüm, barbekü gibi açık alan organizasyonlarına da olanak sağlıyor. Güney terası; projenin odağında, meydan olarak konumlanıyor. Bu açık alan, etrafında çocukların rahatça oynayabildiği geometrik havuz ile gün boyu hem evlere hem de havuza yemek servisi veren bir snack bardan oluşuyor.

Kuzey terası bisiklet sürülebilecek, zengin bir yeşil dokuya sahip ve çocuk parkını da kapsayacak bir alandan oluşuyor. Doğu terasında ise vadi manzaralı spa- kür merkezi ve kapalı havuz bulunuyor.

1000 m2 kapalı 200 m2 açık alana sahip SPA ve kür merkezi, kapalı havuz ile birlikte, masaj odaları, buhar ve sauna odaları, gym ve plates salonu ile keyifli bir kafeden oluşuyor.

120 araçlık otoparka sahip projede otoparklardan direkt olarak dairelere çıkış bulunuyor. Böylece site içinde araç trafiği önlenmiş oluyor.

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu Marinera Çeşme ile ilgili olarak; “Marinera Çeşme, Yenitepe İzmir’den sonra İzmir’deki ikinci projemiz. Ege’nin incisi İzmir, İzmir’in göz bebeği ise Çeşme. Bizler bu araziyi ilk gördüğümüzde hem lokasyondan, hem yeşilden, hem de denizle iç içe olmasından çok etkilendik. Ancak bu aşamada bizim için önemli olan bölgenin doğal yapısını, yeşilini mavisini koruyan ve yatay olarak gelişen bir proje yapmaktı. Mimarımızla düşüncelerimizi paylaştık, kendisinin değerli çizgilerini Nuhoğlu İnşaat kalitesiyle harmanladık. Burada daire alacak olanlar, sadece lokasyonu mükemmel, kalitesiyle fark yaratan bir eve sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda yeşille mavinin buluştuğu ayrıcalıklı bir yaşam tarzına da sahip olacak. Marinera Çeşme ile Çeşme artık sadece yazın değil, dört mevsim yaşanacak bir bölge olacak. Marinera Çeşme, İzmir-İstanbul otobanı ile sadece hava yoluyla değil karayoluyla gelenlerin de 3,5 saat gibi kısa bir sürede ulaşacakları ikinci evleri haline gelecek” diye konuştu.

