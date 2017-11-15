MAX FACTOR HEALTHY SKIN HARMONY MIRACLE FONDÖTEN İLE NEFES ALAN PÜRÜZSÜZ BİR TEN

“Modern kadından ilham alınarak üretilen yepyeni bir fondöten”

Max Factor Healthy Skin Harmony Miracle Fondöten; 24 saat nemlendirme, SPF20 güneş koruması ve parlama kontrolü sunan akıllı formülü sayesinde kadınlara tüm gün nefes alan bir cilt sunuyor. Healthy Skin Harmony Miracle Fondöten, kusursuz tazelikte bir görünüm sağlamak üzere günlük stres etkileri ile mücadele ederken yarı mat bir cilt yaratıyor.

Max Factor Healthy Skin Harmony Miracle Fondöten pürüzsüz ve kalıcı bir görünüme sahip olmak isteyen kadınların vazgeçilmezi olmaya aday. Healthy Skin Harmony, uykusuzluk, zamanında yetişmesi beklenen işler gibi günlük streslerin makyaja olan etkileriyle baş ederek göz alıcı bir görünüm sağlıyor.

Türk kadınının cilt tonlarına uyum sağlayan 6 rengi bulunan Healthy Skin Harmony en açık cilt tonlarından en koyu cilt tonlarına kadar kusursuz bir cilt görünümü sağlıyor. Karıştırılabilir yapıda, orta-yüksek kapatıcılık seviyesinde likit fondoten olan Healthy Skin Harmony doğal, yarı-mat, kalıcı ve güzel bir görünüm vadediyor.

Modern kadınlardan ilham aldı

Max Factor, Healthy Skin Harmony Miracle Fondöteni’i kadınlardan ilham alarak, yaşadıkları hareketli günlük tempo için tasarladı. Healthy Skin Harmony Miracle Fondöten, iş toplantısına ya da hava alanına yetişmeye çalışan veya işten sonra arkadaşlarıyla buluşmaya hazırlanan kadınların kusursuz görünümüne eşlik ediyor.

Max Factor Healthy Skin Harmony Miracle Fondötenin satış fiyatı 64.90TL