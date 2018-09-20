Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonuna İlham Kaynağı Olan Kadın Yazarlar

 

Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonuna İlham Kaynağı Olan Kadın Yazarlar

Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyon sunumu, bir kadının gardırobunda olması gereken parçalardan oluşuyor adeta.

Kusursuz takım elbisenin artık yeterli olmadığını ve sezon modasının, kıyafetlerinin bir hikaye anlatması gerektiği gerçeği ortada. Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonunda da bu duruma şahit oluyoruz.

Sadece bir gardıroba değil tüketicinin zihnine nüfuz etmeyi amaçlayan bir koleksiyon ile karşımızda olan marka, bir dizi klasik edebiyat eserine dikkat çekiyor. Kadın yazarlar öyküyü kadın perspektifinden anlatmaları için yeniden dile getiriliyor.

Emily Wilson ( Odyssey), Margaret Atwood (Penelopiad) ve MaxMara’yı seksenli yıllarda yöneten tasarım süpervizörü Anne-Marie Barreta esin kaynağı olarak alınan kadınlardan.

İşte defilenin öne çıkan çarpıcı detayları…

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonundan çarpıcı renk ve kesimler. #marieclairetr #maxmara #mfw #ss19 #gigihadid #kaiagerber #irinashayk
    2
  • Alberta Ferretti’nin Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen etkileyici İlkbahar / Yaz 2019 defilesinin dikkat çeken görünüm ve detaylar için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 #albertaferretti #mfw #mfw2018 #milanfashionweek #gigihadid #bellahadid #marieclairetr
    1
  • 19 Eylül 2007’de yayınladığı ilk bölümüyle hayatımıza giren Gossip Girl, geçen 11 yılın ardından bile bize ilham vermeye devam ediyor. #GossipGirl #BlakeLively #marieclairetr #LeightonMeester
    13
  • Group Medya olarak kendi alanımızda bilgiyi tekrar değerli kılmak amacıyla başlattığımız #sadecebakmaoku farkındalık kampanyasını, sanatın sonsuz imkânlarıyla buluşturuyor; tüm sanatseverleri Contemporary Istanbul 2018’de B2-119 no’lu standımıza bekliyoruz. 🌟 #groupmedya #contemporaryistanbul #sergi #artworks #instaart
    1
  • -Bir süper gücün olsaydı, bu ne olurdu? -İstediğim her şeyi o anda gerçekleştirebilmek. 💛 Genç oyuncu Leyla Feray’ı daha yakından tanımak için eylül sayımızı kaçırmayın. Mobil özel tasarımlı eylül sayısını App Store ve Google Play’den ücretsiz indirebilirsiniz. Link bio’da. 👆🏻 #marieclairetr #bakmaoku #leylaferay @leylaferay Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @emredogru Moda Editörü: @ceylanatinc Saç ve Makyaj: @hakankultur Fotoğraf Asistanları: Ünal Turhan ve Arturo Astorino Paul Bert Serpette'ye teşekkür ediyoruz.
    2
  • 2018 Emmy Ödülleri’nin en tatlı çiftleri 💛 Favori çiftiniz hangi ikili? 💑 #emmys #marieclairetr #jessicabiel #justintimberlake #emmys2018 #scarlettjohansson #colinjost #rachelbrosnahan #chrissyteigen #johnlegend #kirstendunst #jesseplemons
    11
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için