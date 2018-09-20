Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonuna İlham Kaynağı Olan Kadın Yazarlar

Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyon sunumu, bir kadının gardırobunda olması gereken parçalardan oluşuyor adeta.

Kusursuz takım elbisenin artık yeterli olmadığını ve sezon modasının, kıyafetlerinin bir hikaye anlatması gerektiği gerçeği ortada. Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonunda da bu duruma şahit oluyoruz.

Sadece bir gardıroba değil tüketicinin zihnine nüfuz etmeyi amaçlayan bir koleksiyon ile karşımızda olan marka, bir dizi klasik edebiyat eserine dikkat çekiyor. Kadın yazarlar öyküyü kadın perspektifinden anlatmaları için yeniden dile getiriliyor.

Emily Wilson ( Odyssey), Margaret Atwood (Penelopiad) ve MaxMara’yı seksenli yıllarda yöneten tasarım süpervizörü Anne-Marie Barreta esin kaynağı olarak alınan kadınlardan.

İşte defilenin öne çıkan çarpıcı detayları…