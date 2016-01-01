MAYIS AYINDA EDİNMENİZ GEREKEN GÜZELLİK ÜRÜNLERİ

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Yaza 1 kala; son hazırlıklarımızı yapıyoruz!

İşte Mayıs ayında edinmeniz gereken güzellik ürünleri!

Peter Thomas Roth Acne Face & Body Scrub

Mevsim değişimlerinde ekstra özen göstermemiz gereken cildimiz için en önemli adımlardan biri de peeling aşaması. Bu ürün ise problemli ama hassas ciltleri olan benim gibi biri için ideal. Salisilik asit lekeleri temizlemeye yardımcı olurken; ekstra yumuşaklık için jojoba yağı içeriyor.

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Korres Cashmere Rose Body Butter Spray

Bu hafif yapılı losyon; kalıcılığı ile de parfüm etkisi yaratıyor. Romantik kokulardan hoşlananlar için ideal!

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Sisley-Paris Hydra-Global Serum

5 saatlik uyku sonrası bile yüzünüzde uykunuzu iyi almışsınız etkisi yaratan bu serum; serbest radikallerle savaşmak için E vitamini; kolajen üretimini arttırmak için adenosin ve peeling için de Japon sedir tomurcukları bulunduruyor. Kısaca mucizeler yaratıyor!

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Marc Jacobs Beauty Enamored Hi-Shine Nail Lacquer in Fanta-Stic

Özellikle kalıcılığı ve kusursuz rengi ile favorimiz!

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Smashbox Always On Petal Metal Metallic Liquid Lipstick in In Bloom

Kusursuz “rose gold” ruju bulduk! Metalik olan bu ruj aynı zamanda dudaklarınızı da nemlendiriyor.

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Huda Beauty Obsessions Eye Shadow Palette in Gemstone

Kristal tonlarındaki bu eğlenceli paleti; hem gündüz hem gece için çok uygun.

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Kiehl’s Glow Formula Skin Hydrator

Bu yıl Oscar Ödül Töreni’nde de pek çok ünlü ismin tercih ettiğini gördüğümüz bu ürün sonunda raflarda! Bu formül, her şeyden önce, yüzünüzdeki gülümseme hatlarının ve burnunuzun etrafındaki kuru çatlakların üzerine mükemmel bir şekilde yayılan hafif bir nemlendirici.

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