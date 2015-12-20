MBFWI’DE KAÇIRMAMANIZ GEREKENLER



Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 9. sezonu, 20 Mart Pazartesi günü Grand Pera’da başladı.

Dünyanın önde gelen trend ajansı Nelly Rodi, Sonbahar/Kış 2017-2018 ve İlkbahar/Yaz 2018 sezonlarına dair trend tahminleriyle Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında iki seminer gerçekleştirdi. Gün boyunca ise sırasıyla Cihan Nacar, Burçe Bekrek ve Özlem Süer’in Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarını keşfettik.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, dokuzuncu sezonuna İstiklal Caddesi’nde yer alan yeni nesil yaşam merkezi Grand Pera’da merhaba dedi. Grand Pera bünyesinde yer alan tarihi Cercle d’Orient binası mimari dokusu, eşsiz işlemeleri ve büyüleyici atmosferiye ilgi odağı oldu diyebiliriz.

