MBFWI’NİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDEN SATIR BAŞLARI

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un dördüncü günü Istanbul Moda Akademisi öğrencilerinin koleksiyonlarının sergilendiği New Gen defilesi ile başladı. Davetliler gün boyunca sırasıyla Mert Erkan, Mercedes-Benz presents DB Berdan, Tuvanam, Niyazi Erdoğan ve Bashaques’ın Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarını keşfetme fırsatı buldular. Günün “Fashion in Motion” gösteriminde ise, Türkiye’nin stil ikonlarından Derin Mermerci’nin seçtiği “Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?” ve “Muhteşem Gatsby” filmleri izleyicilerle buluştu.

MBFWI için alışveriş vakti

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 9. sezonunda marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonlarını etkinlik davetlilerle buluşturan bir alışveriş projesine imza attı. Bu kapsamda katılımcı marka ve tasarımcılar, 5 gün boyunca Grand Pera içinde pop-up mağazalarıyla yer aldılar.

Mercedez-Benz presents DB Berdan

Her sezon seçtiği tasarımcının defilesini destekleyen Mercedes-Benz Türk, bu sezon her koleksiyonuyla topluma dair mesajları kendine has bir üslupla veren, ironik espri anlayışını podyuma taşıyan DB Berdan’ın defilesini “Mercedes-Benz presents DB Berdan” ismiyle sundu. Tasarım ikilisi Deniz ve Begüm Berdan, Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarının ilhamını “sosyal medyada yaşanan ve gerçekleri pek de yansıtmayan hayatlarda” buldular. DB Berdan’ın davetlileri, defilenin ardından Mercedes-Benz Lounge’da Deniz ve Begüm Berdan ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyle katıldılar.

DB Berdan imzalı smart’lar Mercedes-Benz Lounge’da

Bu sezon Mercedes-Benz ve DB Berdan işbirliği “Mercedes-Benz presents DB Berdan” defilesi ile sınırlı kalmadı. Marka bünyesindeki şehir hayatına hitap eden kompakt otomobiller “smart fortwo” ve “smart forfour”, DB Berdan tasarımlarıyla renklendiler. Yeni smart’ın vurguladığı kendine has yaşam tarzı ve sıradışı tasarım anlayışının, DB Berdan markasının genleriyle buluşmasından doğan tasarımlar, hafta boyunca Mercedes-Benz Lounge’da sergilenerek misafirleri karşıladılar.

Niyazi Erdoğan’dan #inadınaYURDAER

Niyazi Erdoğan’ın Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunda ilham kaynağı ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan grafik tasarımcısı Yurdaer Altıntaş. 2016 yılında Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülüne de layık görülen, uluslararası üne sahip Yurdaer Altıntaş’ın “Siyah ve Beyaz” serisi koleksiyonun çıkış noktasını oluşturuyor. Grafik tasarımcısının leke arayış serüvenine şahitlik eden koleksiyonda günlük kullanılabilecek tasarımlar ile aktif spor giysileri bir araya geliyor.

Rahat siluetlerin ön planda olduğu koleksiyonda, siyah ve beyaz desenler Altıntaş’ın illüstrasyonlarının izdüşümleri olarak tasarımlara yansırken, paletten sıçramış hissi uyandıran mavi ve sarı renklerle harmanlanıyor. Klasik görünümü destekleyen yünlü kumaşların yanı sıra aktif spor giysileri için kullanılan scuba ve techno kumaşlar Niyazi Erdoğan’ın imzası haline gelen sportif dokunuşu öne çıkarıyor. Koleksiyonun en çok dikkat çeken bileşeni denim parçalar ise koleksiyona dinamizm katıyor.