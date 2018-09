Meghan Markle Botox Yerine Hangi Yöntemi Tercih Ediyor?

Bu egzersiz çeşidi sadece anti-aging etkisi göstermekle kalmıyor daha sağlıklı bir cilt de vaat ediyor. Zira zamana bağlı olarak çöken yanağın altındaki yağ yastıklarının bağlarını güçlendiriyor.

The New York Times’ın Northwestern Üniversitesi’nde yaptığı bir araştırmada, yaşları 40-65 arasında değişen 27 kadın; sekiz hafta boyunca her gün 30 dk yüz yogası yaparak bu tekniğin etkilerini araştırdı. Dermatologların sonucuna göre; araştırmadaki kadınların yanakları daha canlı ve tüm yüzleri 3 yıl daha genç görünüyordu.