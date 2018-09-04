Meghan Markle Botox Yerine Hangi Yöntemi Tercih Ediyor?

Meghan Markle‘ın her daim genç ve dinamik görünen yüzünün sırrını merak etmiyor musunuz?

2014 yılında verdiği bir röportajda “Nichola Joss’un yüz yogası egzersizlerini uyguluyorum. Gerçekten yüzünüzü içten dışa yeniden yapılandırıyor. İşe yaradığına yemin edebilirim. Yaptığımdan beri elmacık kemiklerim daha belirgin.” diyen Markle her fırsatta yüzünün en büyük sırrının bu olduğunu açıklıyor.

Sadece yüz ve boyunda 57 farklı kas olduğunu düşünecek olursak; yüz yogasının gerçekten işe yaradığını görmek çok da zor değil.

YÜZ YOGASI NEDİR? Bu yüz egzersizi çeşidinin 1710’lara dayandığı söyleniyor. Bugün ise Gwyneth Paltrow ve Meghan Markle gibi pek çok fanı var.