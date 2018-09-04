Meghan Markle Botox Yerine Hangi Yöntemi Tercih Ediyor?

Meghan Markle‘ın her daim genç ve dinamik görünen yüzünün sırrını merak etmiyor musunuz?

2014 yılında verdiği bir röportajda “Nichola Joss’un yüz yogası egzersizlerini uyguluyorum. Gerçekten yüzünüzü içten dışa yeniden yapılandırıyor. İşe yaradığına yemin edebilirim.  Yaptığımdan beri elmacık kemiklerim daha belirgin.” diyen Markle her fırsatta yüzünün en büyük sırrının bu olduğunu açıklıyor.

Sadece yüz ve boyunda 57 farklı kas olduğunu düşünecek olursak; yüz yogasının gerçekten işe yaradığını görmek çok da zor değil.

YÜZ YOGASI NEDİR?

Bu yüz egzersizi çeşidinin 1710’lara dayandığı söyleniyor. Bugün ise Gwyneth Paltrow ve Meghan Markle gibi pek çok fanı var. 

Bu egzersiz çeşidi sadece anti-aging etkisi göstermekle kalmıyor daha sağlıklı bir cilt de vaat ediyor. Zira zamana bağlı olarak çöken yanağın altındaki yağ yastıklarının bağlarını güçlendiriyor.

The New York Times’ın Northwestern Üniversitesi’nde yaptığı bir araştırmada, yaşları 40-65 arasında değişen 27 kadın; sekiz hafta boyunca her gün 30 dk yüz yogası yaparak bu tekniğin etkilerini araştırdı. Dermatologların sonucuna göre; araştırmadaki kadınların yanakları daha canlı  ve tüm yüzleri 3 yıl daha genç görünüyordu.

YARARLARI NELER?

Ünlü Face Gym Class’ın kurucusu Melissa Murphy şu şekilde açıklıyor “Başımız pek çok major organı bulundurduğu halde hep ihmal ediliyor. Bölgedeki tansiyon ve gerginliğin farkında olmak ve onun gitmesine izin vermek; kan akışını hızlandıracaktır. Bu da toksinlerin atılması ve gevşemek anlamına geliyor. “

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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