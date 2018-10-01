Meghan Markle da Dahil Olmak Üzere Kraliyet Kurallarını Yıkan Kadınlar

Birisinin kraliyet protokolünü kırdığını duyuyorsanız, aklınıza hemen Meghan Markle gelmesin. Sussex Düşesi Meghan Markle, kraliyet geleneklerini tıpkı Kraliçe Elizabeth ve Prenses Diana gibi yıkmaya devam ediyor sadece.

Hem Diana hem de Elizabeth kraliyet kurallarının kırılmasında imzaları bulunan isimlerden. Diana’nın oğulları Prens William ve Prens Harry’nin, çocukluklarını normal bir şekilde (film seyredip, hamburger yemeleri gibi) geçirmeleri için birkaç kraliyet geleneğini kırmaya çalışması gibi.

Ya da Diana’nın kraliyet kurallarına meydan okuyan ikonik moda riskleri alması…

Kraliçe Elizabeth’in de bu kuralları esneten bir geçmişi olduğunu hatırlatalım. Kocası Prens Philip’i en küçük çocukları olan Prens Edward’ın doğum odasına davet ederek bu geleneği kırdığı, tarihe düşen anlardan. Hatta daha yakın zamanlarda da kraliçe kraliyet geleneğini görmezden geldi ve Michelle Obama’ya sarıldı.

Görünen; Meghan Markle davranışlarıyla kraliyet kurallarını ihlal etme (ayakkabı topuk boyu uzunluğu ve Prens Harry ile kameralar önünde öpüşmesi gibi) geleneğini başarılı bir şekilde sürdürüyor.