Meghan Markle’dan Renkli Uyum

Düşes Meghan Markle‘ı bu zamana kadar hep, daha az iddialı renklerle gördük. Siyah, krem ve özellikle lacivert onun favori rengiydi. Bugüne kadar gördüğümüz en iddialı renk kombiniyle Sussex Düşesi karşınızda!

Meghan Markle ve Prens Harry yeni yıla girdiğimizden bu yana birlikte katıldıkları ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Çift, Birkenhead kasabasını ziyaret etti.

Meghan Markle gördüğümüz en enerjik kombiniyle dikkat çekti. Mor ve kırmızının uyumunu etkili bir şekilde kullanan Düşes oldukça beğeni topladı.

Meghan Markle’ın kırmızı paltosu Sentaler, mor elbisesi ise Aritzia marka. Düşes paltosuyla aynı renkte tercih ettiği stilettolarını Gabriela Hearst çanta ile tamamlamış.