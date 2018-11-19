Meghan Markle Gibi Dudaklara Sahip Olmak İçin Yapmanız Gerekenler

Sussex Düşesi Meghan Markle her adımıyla ve her giydiği ile konuşulurken, dikkatleri çeken bir başka detay ise doğal ve zarif görünümlü makyaj tarzı oluyor.

Makyajının en dikkat çeken vazgeçilmezleri maskara ve bronzer.

Çoğu kişinin dudakları büyük gösterme amacıyla kullandığı dudak kalemlerini ise, Meghan Markle belirgin bir dudak çizgisi oluşturmak için yapıyor. Ancak bunu fark etmek oldukça zor. Zira öyle belli belirsiz bir şekilde uyguluyor ki, bu da onun doğal görünümüne katkıda bulunuyor.

Siz de makyajınıza, dudak renginize uygun kalemlerle bir dokunuş yaparak Meghan Markle gibi doğal ve çabasız bir güzellik görünümü elde edebilirsiniz.