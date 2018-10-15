Meghan Markle Hamile!

 

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Meghan Markle ve Prens Harry, Royal Tour’un ilk gününde, ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı!

Sussex Düşesi Meghan Markle, Avustralya’ya iniş yapmaları sonrası elinde iki adet mor dosya ile görüntülenmiş ve spekülasyonlar başlamıştı.

Çift, bugün erken saatlerde Sydney’e iniş yaparak Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda’yı kapsayan 16 günlük Royal Tour’a başladılar.

Çift ilk resmi Royal Tour’u gerçekleştirirken; Kensington Sarayı,  Prens Harry ile bu yıl evlenen Meghan Markle’ın hamile olduğunu açıkladı.

Açıklamada “Sussex Dükü ve Düşesi ilk çocuklarını bekliyor. Çiftin çocukları 2019 yılının bahar aylarında dünyaya gelecektir” ifadesi kullanıldı.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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