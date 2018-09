Meghan Markle İlk Kez Bir Etkinliğe Yalnız Katıldı

Meghan Markle, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Royal Academy of Arts ziyaretiyle ilk kez tek olarak bir etkinliğe katılmış oldu.

Ocenia sunumuna katılan Sussex Düşesi; bu etkinlik için siyah bir Givenchy elbise tercih etti.

Elbisesini yine siyah pump ayakkabılar ve siyah bir clutch ile tamamlayan Düşes; oldukça şık görünüyordu.

Markle’ın ayakkabıları Aquazzura imzalıydı.

Clutch’ı ise yine Givenchy imzalıydı.

Düşesin arabanın kapısını koruması yerine kendisinin kapatması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 25 Eylül 2018