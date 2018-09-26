Meghan Markle İlk Kez Bir Etkinliğe Yalnız Katıldı

 

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Meghan Markle, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Royal Academy of Arts ziyaretiyle ilk kez tek olarak bir etkinliğe katılmış oldu.

Ocenia sunumuna katılan Sussex Düşesi; bu etkinlik için siyah bir Givenchy elbise tercih etti.

Elbisesini yine siyah pump ayakkabılar ve siyah bir clutch ile tamamlayan Düşes; oldukça şık görünüyordu.

Markle’ın ayakkabıları Aquazzura imzalıydı.

Clutch’ı ise yine Givenchy imzalıydı.

Düşesin arabanın kapısını koruması yerine kendisinin kapatması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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