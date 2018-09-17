Meghan Markle Neden Kırmızı Ruj Sürmeyi Tercih Etmiyor?

Sussex Düşesi Meghan Markle, düğün günü de dahil olmaka üzere doğal makyajın büyük bir hayranı olduğunu gösterdi.

Arkadaşı ve makyaj sanatçısı Daniel Martin, Markle’ın niçin doğal görünümü sevdiğini anlattı ve onu kırmızı dudaklarla göremeyeceğimizin nedenlerinden bahsetti.

Düğün günü de Meghan Markle’ın makyajını yapmaktan sorumlu olan Martin, Düşes’in Temmuz ayında Harry ile birlikte yaptıkları İrlanda turu sırasında, kraliyet davetleri için kendi makyajını yaptığını belirtti.

“O, kendi makyajını yaparken kendini daha rahat hissediyor” diyen Martin, “Makyajı çok seviyor ve yapma konusunda da oldukça iyi durumda. Bir an önce kapıdan dışarı çıkmak için sade dokunuşlar tercih ediyor. ” cümlesini de ekliyor.

Martin, Meghan’ın güzellikle sadeliği göstermeyi sevdiğini anlatıyor. Güçlü bir göz makyajından hoşlandığını, özellikle de kaşları için bu görünümü tercih ettiğinin altını çiziyor.

Bronzlaştığı zaman ise daha sıcak renklere başvurmaya giderken, yine de rutininden vazgeçmeyi pek düşünmüyor.

Peki, Meghan Markle’ın Makyajda En Sevmediği Şey Nedir?

Kırmızı ruj kullandığında, Meghan Markle’ın kendini hiç rahat hissetmediğini belirten Martin, bunun nedenini de şöyle açıklıyor;

“Konuşmayı çok seviyor ve hiç telaşlı biri değil, o yüzden rujunun bulaşıp bulaşmadığını düşünüp hiçbir şey için endişelenmek istemiyor. Rahat ve kendinden emin hissetmek için sadece bildiği şeylere bağlı kalmak onun hoşuna gidenlerden.”