Meghan Markle Neden Victoria Beckham Tasarımı Giymiyor?

Victoria Beckham, Meghan Markle ve Prens Harry’nin Mayıs ayındaki düğününe katılan isimlerden biriydi. Ancak Meghan Markle’ın kraliyet üyesi olmadan önce, 2017’de verdiği bir röportajda Beckham ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekiyor.

O dönemde rol aldığı televizyon dizisi Suits’in moda anlayışını etkilediğini belirten Markle, röportajda “Victoria Beckham’ın elbiselerini çok beğeniyorum ama onun tasarımlarına uygun, uzun bir siluete sahip değilim” açıklamasını yaptı.

Markle cümlelerine şöyle devam ediyor: “Dizideki stilim sayesinde hemen her şeyin askıda mükemmel göründüğünü ancak bunun, üzerinizde de güzel görüneceği anlamına gelmediğini öğrendim.”

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ilerleyen dönemde Victoria Beckham tasarımı giyip giymeyeceği merak konusu.