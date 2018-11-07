Meghan Markle Neden Victoria Beckham Tasarımı Giymiyor?

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Victoria Beckham, Meghan Markle ve Prens Harry’nin Mayıs ayındaki düğününe katılan isimlerden biriydi. Ancak Meghan Markle’ın kraliyet üyesi olmadan önce, 2017’de verdiği bir röportajda Beckham ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekiyor.

O dönemde rol aldığı televizyon dizisi Suits’in moda anlayışını etkilediğini belirten Markle, röportajda “Victoria Beckham’ın elbiselerini çok beğeniyorum ama onun tasarımlarına uygun, uzun bir siluete sahip değilim” açıklamasını yaptı.

Markle cümlelerine şöyle devam ediyor: “Dizideki stilim sayesinde hemen her şeyin askıda mükemmel göründüğünü ancak bunun, üzerinizde de güzel görüneceği anlamına gelmediğini öğrendim.”

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ilerleyen dönemde Victoria Beckham tasarımı giyip giymeyeceği merak konusu.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Chrissy Teigen ve John Legend; çocukları Luna ve Miles ile yeni yıl hazırlıklarına şimdiden başlamış görünüyor.🎄❤️ 📸: @chrissyteigen #chrissyteigen #johnlegend #wcw #marieclairetr
    0
  • Victoria’s Secret provaları için seçtiği sıcak ve rahat stili ile Gigi Hadid.✨🍁🍂 #gigihadid #victoriassecret #vs #wcw #marieclaire
    2
  • İyi ki doğdun Emma Stone!🎂 Bugün 30. yaş gününü kutlayan Oscar ödüllü oyuncunun hakkında bilinmeyenler için marieclaire.com.tr sitesini ziyaret etmeyi unutmayın! #emmastone #hbd #happybirthday #maniac #marieclairetr
    1
  • Birbirinden farklı ve renkli en sıra dışı Couture elbiselerle bir araya gelen abartılı aksesuarlar çarpıcı etkiyi üst seviyeye taşıyor. ✨ “Couture Earth & Women” çekiminin devamı 30. yaş özel kasım sayımızda. #marieclairetr #bakmaoku Fotoğraflar: @ekinozbicer Moda Editörleri: @tugceulkumen @erkanaltunay Saç: @huseyinaltuun Makyaj: @gulumerzincan Moda Editörü Asistanları: Aslışah Öklü, Begüm Özdemir Manikür: Seda Gündüz / K.U.M Agency Modeller: Linda, Taisha, Charlotte/ True Models
    2
  • İşte karşınızda Victoria’s Secret’ın 1 milyon dolar değerindeki 2018 Fantasy Bra’sı ile Elsa Hosk!💎 #elsahosk #victoriassecret #vsfs #vsfs2018 #fantasybra2018 #marieclairetr
    2
  • Keyifli haftalar herkese 🤦🏻‍♀️ #pazartesi #marieclairetr #drewbarrymore
    1
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için