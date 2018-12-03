Meghan Markle Priyanka Chopra’nın Düğününe Neden Katılmadı?

 

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Meghan Markle ve Priyanka Chopra iki yakın arkadaş. Chopra yakın arkadaşı Markle’ın Mayıs 2018’de gerçekleşen evlilik törenine katılan isimlerdendi.

Ancak  geçtiğimiz gün evlenen Priyanka Chopra-Nick Jonas çiftinin düğünlerinde Meghan Markle yoktu.

Düğün Hindistan’da, Priyanka Chopra’nın doğduğu şehir olan Jodhpur‘da gerçekleşti. Meghan Markle da hamileliğinden ötürü kendisinin ve bebeğinin sağlığını göz önünde bulundurarak uzun bir uçak yolculuğu yapmamak adına düğüne katılamadı.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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