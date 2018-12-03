Meghan Markle Priyanka Chopra’nın Düğününe Neden Katılmadı?

Meghan Markle ve Priyanka Chopra iki yakın arkadaş. Chopra yakın arkadaşı Markle’ın Mayıs 2018’de gerçekleşen evlilik törenine katılan isimlerdendi.
Ancak geçtiğimiz gün evlenen Priyanka Chopra-Nick Jonas çiftinin düğünlerinde Meghan Markle yoktu.
Düğün Hindistan’da, Priyanka Chopra’nın doğduğu şehir olan Jodhpur‘da gerçekleşti. Meghan Markle da hamileliğinden ötürü kendisinin ve bebeğinin sağlığını göz önünde bulundurarak uzun bir uçak yolculuğu yapmamak adına düğüne katılamadı.
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One of the most special things that our relationship has given us is a merging of families who love and respect each other’s faiths and cultures. And so planning our wedding with an amalgamation of both was so so amazing. An important part of the pre wedding rituals for the girl in an Indian wedding is the Mehendi. Once again we made it our own and it was an afternoon that kicked off the celebrations in the way we both dreamed. @nickjonas