Meghan Markle ve Kate Middleton İçin Vazgeçilmez Olan O Ayakkabı Modeli

Rollerinin niteliği ve uyulması gereken birçok kraliyet tarzı kurallardan dolayı, kraliyet ailesi üyelerinin benzer bir şekilde giyindiği birçok durum söz konusu.

Meghan Markle ve Kate Middleton’ın aynı günde aynı renkte parçalar tercih ettiğini görmek sık rastlanan bir durum değil, fakat ikisi için de vazgeçilmez olan bir ayakkabı modelinin olduğuna dikkat etmemek mümkün değil.

Tek bir parça, kraliyet kadınlarına karşı üstün geldi. Süet veya saten, sivri burun veya daha yuvarlak bir şekle sahip, mavi renkli bu zamansız ayakkabılar her kraliyet kadınının gardırobunda. İşte son yıllarda sık giyilen bu mavi topuklu ayakkabının izlerini takip ediyoruz.

Bakalım, kimler için vazgeçilmez olmuş.