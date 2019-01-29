Meghan Markle ve Prens Harry Sevgililer Gününü Ayrı Mı Geçirecek?

Prens Harry ve Meghan Markle, evli bir şekilde kutlayacakları ilk 14 Şubat’ı birlikte geçiremeyebilirler.

Kensington Sarayı’nın önümüzdeki sevgililer gününde, Sussex Dükü Prens Harry’i Norveç’in Bardufoss kentindeki bir askeri eğitim merkezinde resmi göreve göndereceği konuşuluyor. Orduda 10 yıl görev yapan Prens Harry, 2017 yılında Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı olmuştu. Bu nedenle Norveç’te askerlerle görüşerek sahadaki eğitim prosedürlerini kontrol etmesi için görevlendirilebilir.

Altı aylık hamile olan Meghan Markle’ın gerçekleşme ihtimali yüksek olan bu seyahate katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.