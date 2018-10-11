Meghan Markle’dan Fotojenik Görünmenin 7 Hilesi

Ezbere alınacak bilgiler tam karşınızda!

Elbette ki Meghan Markle’ın, Sussex Düşesi olmadan önce de, oyunculuk kariyeri boyunca fotoğrafta iyi görünüm vermenin yollarını çoktan çalışma şansı olmuştur.

Şimdilerde kırmızı halıda poz verme günleri bitmiş olsa bile, neredeyse saraydan çıktığı andan itibaren fotoğrafı çekilmeye devam ediyor. Arşivler şimdiden Meghan Markle kareleriyle doldu bile.

İşte tam da bu yüzden Markle’ın fotojenik görünmek için başvurduğu o hileler oldukça yerinde bir karar. Prens Harry ile nişanlandığından beri Markle’ın çok az sayıda kötü fotoğrafı olduğu söylenebilir. Unutulmaması gereken kısım şu ki; bu her ünlü için söylenebilecek bir şey değil. Meghan Markle ne yaptığını bilerek ilerliyor!

Meghan Markle’ın bu bilinçli fotojenik yeteneklerinin ilginizi çekebileceğinizi düşündük. Kafasını nasıl tuttuğuna, ne kadar çok gülümsediğine kadar uzanıyor bu liste.

İşte Meghan Markle’dan denenmiş ve test edilmiş fotojenik görünme hileleri.

# 1: Her Zaman Gülümseyin (Ama Çok Büyük Değil)

Markle’nin gülümsemesi inkar edilemez derecede güzel ama çok büyük gülümsememek için bilinçli bir çaba sarf ettiği de ortada.

#2: Rahat Görünün

Birkaç derin nefs alarak ya da size uğur getirdiğine inandığınız bir şeyi yanınızda taşıyarak. Sadece rahatlayın ve doğal hareket etmeye çalışın. Tıpkı Meghan Markle gibi.

#4: Baş Açısı

Objektifler size bakarken başınızı nasıl tuttuğunuz çok önemlidir ve Markle genellikle başını aşağı ve hafifçe yana eğerek tutar. Bu onun en klasik açılarından biridir.

#5: Mükemmel Postür Duruşu

Belki de kraliyet yaşamının ona kattığı şeylerden biri de bu duruş.

#6: Kıyafetlerdeki Tek Renk Bütünlüğü

Parlak, düz renkler gerçekten kamera için oldukça ideal.

#7: Bel Oyuğunu Ortaya Çıkaran Parçalar Tercih Edin

Tıpkı Kate Middleton gibi bel oyuğunu ortaya çıkaran parçalar sizin de imzanız olabilir.