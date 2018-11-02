Meghan Markle’dan İlhamla Makyaj Çantanıza Eklemeniz Gereken Nude Rujlar

 

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Sussex Düşesi Meghan Markle’ın nude ruj sevdası en bilinen gerçeklerden, değil mi?

Makyajında genellik tercih ettiği pembemsi bir nude renk ruj, onun ritüeli haline geldi denebilir. Özellikle de son kraliyet turunda mükemmel nude bir parlaklıkla herkesi kendine hayran bıraktı.

Eğer siz de onun bu görünümünden ilham almak isterseniz, dudakları hem nemlendiren hem de güzel görünmesini sağlayan, aşağıdaki önerileimize gözatabilirsiniz.

Nude rujunuzun daha da çarpıcı görünmesini isterseniz eğer; yatmadan önce dudak maskesi yapmayı deneyebilirsiniz.

 NARS Velvet Lip Pencil in Bettina

Meghan Markle’ın dudaklarındaki yoğun nude rengin arkasında, bir dudak kalemi ile hizalaması yer alıyor.

Bu işlem dudakların daha parlak bir görünüme kavuşmasını sağlamakta. NARS Velvet Lip Pencil in Bettina makyaj çantanızın ayrılmaz bir parçası olmaya aday.

Bobbi Brown Luxe Matte Lip Colour

Bobbi Brown, bu mat nude rujunun formülüyle vazgeçilmezlerden biri. 12 saat süren etkisi ve mat duruşuyla güzellik görünümünüzün tamamlayıcı olacak.

Bu mat serinin 18 farklı tonda olduğunu hatırlatalım.

Rimmel Moisture Renew Lipstick in Nudeshock

Nude ruj kategorisinde Rimmel markasının yıldızı oldukça parlak. Hesaplı fiyata aradığınız güzellik ürünü için bu renge şans verebilirsiniz.

Chanel Rouge Coco Ultra Hydrating lip colour in Cecile

Aynı zamanda, nemlendirici özelliği de olan bu nude renk ruj, Oscar ödül töreni için Margot Robbie’nin de tercihiydi. Yeterince iyi olduğuna da şahit olunan bir ürün. Yumuşak dokusunu siz de çok seveceksiniz.

 Tom Ford Lip Colour in ‘Bad Lieutenant’

Aranılan o pembemsi ton bulundu. Soğuk bir ten renginden ziyade sıcak dokunuşu onun alamet-i farikası. Bu aynı zamanda farklı cilt tonları için de rahatlıkla kullanılabileceği anlamına gelmekte.

Fenty Beauty Mattemoiselle Plush Matte Lipstick in Single

Rihanna gibi güzel görünen dudaklara kavuşmak isteyenler? İçeriğindeki pembe ve şeftali tonları sayesinde bu ruj imzanız olmaya aday. Tüm cilt tonlarına uyumlu bir ruj.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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