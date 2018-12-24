Sosyal Medya Hesapları
Instagram 140K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 13K
Google Plus 0
Pinterest 636

Meghan Markle’dan Prens Harry’e Onay

Kraliyet ailesinin bilinen bir takım Noel kutlaması gelenekleri mevcut. ABD’de doğup büyüyen Sussex Düşesi Meghan Markle ise haliyle bu geleneklere uzak.

Meghan Markle ve Prens Harry, Kate Middleton ve Prens William ile birlikte Noel’i Kraliçe’nin Sandringham‘daki evinde hep birlikte geçirecekler.

Meghan Markle‘ın eşi  Prens Harry ile kraliyetin Noel geleneklerinden “avlanma” ile ilgili büyük bir anlaşmazlık yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda basına yansımıştı. Kraliyet erkeklerinin Noel’de yapmayı sevdiği bir etkinlik olan sülün avına Sussex Düşesi oldukça karşıydı ve bu tutumunu Prens Harry ile paylaşmıştı.

Ancak ne kadar karşı olsa da atış ve avlanma Prens Harry ile ağabeyi William’ın ortak aktivitesi olduğu için Markle bu duruma sessiz kalmayı tercih etti.

Hayvan hakları konusunda hassasiyetiyle bilinen Markle, Noel geleneğini bozmamak ve Prens Harry’nin hobisine müdahale etmemek adına sülün avını tolere edecek.

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0
İlgili Konular

Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için