Meghan Markle’dan Prens Harry’e Onay

Kraliyet ailesinin bilinen bir takım Noel kutlaması gelenekleri mevcut. ABD’de doğup büyüyen Sussex Düşesi Meghan Markle ise haliyle bu geleneklere uzak.

Meghan Markle ve Prens Harry, Kate Middleton ve Prens William ile birlikte Noel’i Kraliçe’nin Sandringham‘daki evinde hep birlikte geçirecekler.

Meghan Markle‘ın eşi Prens Harry ile kraliyetin Noel geleneklerinden “avlanma” ile ilgili büyük bir anlaşmazlık yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda basına yansımıştı. Kraliyet erkeklerinin Noel’de yapmayı sevdiği bir etkinlik olan sülün avına Sussex Düşesi oldukça karşıydı ve bu tutumunu Prens Harry ile paylaşmıştı.

Ancak ne kadar karşı olsa da atış ve avlanma Prens Harry ile ağabeyi William’ın ortak aktivitesi olduğu için Markle bu duruma sessiz kalmayı tercih etti.

Hayvan hakları konusunda hassasiyetiyle bilinen Markle, Noel geleneğini bozmamak ve Prens Harry’nin hobisine müdahale etmemek adına sülün avını tolere edecek.