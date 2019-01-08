Meghan Markle’ın Cilt Bakım Uzmanı Düşesin Favori Ev Yapımı Maskesini Açıkladı

Ev yapımı maskeler de en az mağazalardan aldıklarınız kadar etkili olabilir. Meghan Markle‘ın cilt bakım uzmanı Nichola Joss da bu gerçeğe katılıyor. “Evde yapılan maskeler harika. Kolaylar, üstelik cildinizin üstüne koyduğunuz ürünleri kontrol edebilme şansınız var. Bu yüzden müşterilerim bu maskeleri seviyor” şeklinde ekliyor.

Peki Markle’ın favori ev yapımı maskesini evde denemeye ne dersiniz? Joss, “yatıştırıcı bir hamur” etkisi yaratmak için hindistan cevizi yağı kullanıyor. Aydınlatma etkisi için zerdeçal, nem için bal ve peeling için yulaf kullandığını da ekliyor.

Fotoğraf: Pinterest

Yüzünüze uygulamadan önce cildinizin (kolunuz olabilir) küçük bir bölümünde deneyerek olası bir alerjik reaksiyonun önüne geçebilirsiniz.