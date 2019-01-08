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Meghan Markle’ın Cilt Bakım Uzmanı Düşesin Favori Ev Yapımı Maskesini Açıkladı

Ev yapımı maskeler de en az mağazalardan aldıklarınız kadar etkili olabilir. Meghan Markle‘ın cilt bakım uzmanı Nichola Joss da bu gerçeğe katılıyor. “Evde yapılan maskeler harika. Kolaylar, üstelik cildinizin üstüne koyduğunuz ürünleri kontrol edebilme şansınız var. Bu yüzden müşterilerim bu maskeleri seviyor” şeklinde ekliyor.

Peki Markle’ın favori ev yapımı maskesini evde denemeye ne dersiniz? Joss, “yatıştırıcı bir hamur” etkisi yaratmak için hindistan cevizi yağı kullanıyor. Aydınlatma etkisi için zerdeçal, nem için bal ve peeling için yulaf kullandığını da ekliyor.

Fotoğraf: Pinterest

Yüzünüze uygulamadan önce cildinizin (kolunuz olabilir) küçük bir bölümünde deneyerek olası bir alerjik reaksiyonun önüne geçebilirsiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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