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Meghan Markle’ın Çok Konuşulan H&M Elbisesi

Sussex Düşesi Meghan Markle hamileliğinin ilerleyen günlerini yaşarken giydiği H&M elbiseyle dikkat çekti.

Markle geçtiğimiz gün hayvanları koruma merkezi olan Mayhew’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti için monokrom bir görünüm seçen Düşes renk olarak tercihini krem renginden yana kullandı.

Markle‘ın kombininde en konuşulan detay ise H&M‘in hamile koleksiyonundan tercih ettiği 35 dolarlık boğazlı elbise oldu.

H&M

Markle’ın kombininin diğer parçaları ise hızlı tüketim markası olan elbisesinin aksine yüksek modaya aitti.

Düşes’in kabanı Armani, çantası Stella McCartney, stilettoları ise Manolo Blahnik tasarımı.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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