Meghan Markle’ın Çok Konuşulan İddialı Elbise Tercihi

 

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Meghan Markle; iddialı kıyafet seçimlerine “Kraliyetten uyarı aldığı” yönündeki iddialara rağmen devam ediyor.

Eşi Prens Harry ile birlikte Londra’da Royal Variety Show‘a katılan Markle; üzeri tamamen işlemeli olan Safiyaa imzalı elbisesi ile moda riski almaktan çekinmediğini bir kez daha kanıtladı.

 

Geçtiğimiz hafta sonu Daily Mail’de yer alan habere göre; Markle kraliyetin kıyafet departmanı tarafından nazikçe uyarılmış. Kraliyete yakın bir kaynak “Meghan’a daha fazla “royal” gibi giyinmesi; daha az Hollywood yıldızı gibi görünmesi söylendi.” şeklinde konuşmuştu.

Bu dedikodular sonrası Markle’ın katıldığı ilk etkinlikte seçiminin daha da iddialı olması ise tartışma konusu oldu.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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