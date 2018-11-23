Meghan Markle’ın Favorisi Olan 8 Moda Markası

 

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Meghan Markle, Sussex Düşesi olduktan sonra tercih ettiği kombinleriyle herkesi büyülemeye devam ediyor.

Düşesin bu moda yolculuğuna, şimdi de hamilelik stili eklendi. İngiliz kraliyet ailesi üyesi olduktan sonra oyunculuk kariyerine göre daha yoğun bir ilgi gören ve her giydiği mercek altında olan Markle’ın favorisi olan moda markalarına göz atmaya ne dersiniz?

İşte Meghan Markle’ın favorisi olan 8 moda markası

Givenchy

Meghan Markle’ın tutkuyla bağlı olduğu markaların başında Givenchy geliyor. Marka, Markle’ın gelinliği de dahil olmak üzere kraliyet ailesi için pek çok önemli günde düşes için imza tasarımlar hazırladı.

Club Monaco

Meghan Markle’ın haricinde Kate Middleton da Club Monaco’nun müthiş bir hayranı. Markle, özel kraliyet davetlerinde genellikle Club Monaco markasını tercih etmekte.

Stella McCartney

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın gardırobunu ele geçiren bir başka ise; Stella McCartney. Nikahı sonrası gerçekleşen partiye McCartney elbise ile katılmıştı.

Birks

Mücevherat söz konusu olduğunda, Markle bir çift Birks küpesi olmadan çıkmamaya çalışıyor. Sussex Düşesi, hemen hemen her kıyafet için Birks markasından farklı modellere sahip.

Aquazurra

Ayakkabı cephesinde ise kazanan marka; Aquazurra.

Düşes, nişanlandığını duyurmak için kameraların karşısına Aquazurra marka ayakkabılarla çıkmıştı.

Strathberry

Gucci, Prada ve Mulberry genel olarak en çok tercih edilenlerden olsa da, çanta konusunda Meghan Markle’ın ilk sıralarında Strathberry yer alıyor.

Hugo Boss

Meghan Markle, deri etekler ve elbiseler için sık sık Alman markası Hugo Boss’u tercih etmekte.

Manolo Blahnik

Markanın beş farklı renkte (siyah, açık gri, gri, lacivert ve yeşil) modelini Meghan Markle’ın ayaklarında görmek mümkün.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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