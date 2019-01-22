Meghan Markle’ın Gizli Bir Instagram Hesabı Mı Var?

The Sun’ın yaptığı bir habere göre Sussex Düşesi Meghan Markle‘ın 2018’in Noel dönemine kadar gizli bir Instagram hesabı vardı ve bu herkese açık profilde Markle arkadaşlarını takip edebiliyordu.

The Sun, Noel’de Düşes’in “akıl sağlığını korumak için” hesabını kapatma kararı aldığını iddia ediyor.

Bir kaynağa göre sosyal medya saldırganları tarafından yazılmış bazı üzücü şeyler vardı ve Markle da bunları gördü. Bu nedenle Düşes’in kendisini güvende hissetmediği, hatta fiziksel bir saldırıya uğramak konusundaki endişeleri olduğu da söylentiler arasında.

Meghan Markle’ın Prens Harry ile ilişkisinden önce herkese açık bir Instagram hesabı ve 3 milyonun üzerinde takipçisi vardı.