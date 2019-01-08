Meghan Markle’ın Hamilelik Dönemindeki Vücut Dili Neler Anlatıyor?

Meghan Markle ve Kate Middleton hamilelik süreçlerini oldukça farklı şekilde yaşıyorlar. Bunu hamileliklerini farklı yaşlarda yaşamalarına yormak mümkün. Zira Kate Middleton 36 yaşında ve üç çocuk sahibi. Meghan Markle ise ilk kez bir bebek bekliyor ve yaşı 37.

Beden dili uzmanı Judi James, Kate Middleton’ın üçüncü çocuğu Louis’nin hamileliğinde Meghan Markle’dan çok daha sakin göründüğünü söylüyor ve Markle’ın daha heyecanlı görünmesinin, sürekli ellerinin karnında olmasının nedeni olarak ilk hamileliği oluşunu gösteriyor.

Judi James’e göre, Markle’ın bakışlarından ve beden dilinin duruşundan fazlasıyla heyecanlı ve hevesli olduğu çok belli. Kate Middleton hamilelik süreçlerinde karnını paltosuyla kapatırken Meghan Markle’ın kameralara görünmeden önce paltosunun düğmelerini açarak kameralara poz vermesi buna verebileceğimiz bir örnek.

Kate Middleton’ın bir kraliyet üyesinden beklendiği gibi daha resmi ve dikkatli tutumlar sergilediği aşikar. Oysa beden dilinden de anlaşılacağı üzere Meghan Markle kraliyet üyesi olmanın hamile bir kadın olmasının önüne geçmesine izin vermiyor. Hamileliğinden ve doğurganlığından gurur duyar bir biçimde dikkatleri karnında taşıdığı bebeğine çekmeyi iyi biliyor.