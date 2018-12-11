Meghan Markle’ın Hamilelik Şıklığı

Meghan Markle, geçtiğimiz gece Londra’da düzenlenen British Fashion Awards 2018’de bu etkileyici görünümüyle ortaya çıktığında herkesi tesir altına aldı.
İlk çocuğunu bahar aylarında kucağına almayı hazırlanan
Sussex Düşesi Meghan Markle’ın siyah tek omuzlu elbisesinden belirginleşen karnı elbette ki gözlerden kaçmadı.
Meghan Markle, Givenchy tasarımcısı Clare Waight Keller’a Yılın Kadın Giyim Modacısı, ödülünü vermek için sahnedeydi.
Keller, kraliyet ailesi için oldukça önemli bir tasarımcı.
İşte Meghan Markle’ın göz kamaştıran anları…