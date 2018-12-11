Meghan Markle’ın Hamilelik Şıklığı

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Meghan Markle, geçtiğimiz gece Londra’da düzenlenen British Fashion Awards 2018’de bu etkileyici görünümüyle ortaya çıktığında herkesi tesir altına aldı.

İlk çocuğunu bahar aylarında kucağına almayı hazırlanan
Sussex Düşesi Meghan Markle’ın siyah tek omuzlu elbisesinden belirginleşen karnı elbette ki gözlerden kaçmadı. 

Meghan Markle, Givenchy tasarımcısı Clare Waight Keller’a Yılın Kadın Giyim Modacısı, ödülünü vermek için sahnedeydi.

Keller, kraliyet ailesi için oldukça önemli bir tasarımcı. 

İşte Meghan Markle’ın göz kamaştıran anları…

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • British Fashion Awards 2018’in yıldızı Meghan Markle oldu!🖤 Geceden diğer öne çıkan görünümler için ekranı sola kaydırın!👈🏻👈🏻👈🏻 #meghanmarkle #fashionawards #fashionawards2018 #katemoss #ritaora #victoriabeckham #sarasampaio #royalfamily #marieclairetr
    4
  • Yeni yıl için başlayan alışveriş heyecanını renklendirmek için size sürpriz bir hediyemiz var. 🎁 2019’un merakla beklenen rengi açıklandı; Living Coral | Kırmızı Mercan. Peki, bitirmek için geri sayımda olduğumuz 2018, sizin için hangi rengi ifade ediyor? 🎁 Aşağıya yorum olarak yazın ve L'OCCITANE en Provence Türkiye’den birbirinden renkli hediye kürelerinden birine sahip olun. Yapmanız gerekenler; Sizinle aynı renge sahip olduğunu düşündüğünüz arkadaşınızı etiketlemek, etiketlediğiniz kişiyle birlikte de @marieclairetr ve @loccitane_tr hesaplarını takibe almak. Son katılım: 17 Aralık 2018 #marieclairetr #LOccitaneTürkiye #Birhediyedendahafazlası
    89
  • Herkese iyi haftalar 💐 #marieclairetr #pazartesi #💐
    3
  • Pazar gününün en ideal planı ☕️📚 #marieclairetr #reesewitherspoon #sunday #books
    5
  • Alessandra Ambrosio; Victoria’s Secret fotoğrafçısı Russel James’in #BackstageSecrets sergisi için seçtiği bu görünümle ışıldıyor!💙🌟 #alessandraambrosio #russeljames #backstagesecrets #victoriassecret #marieclairetr
    11
  • Hafta sonunun; sezon trendlerinin izinde hayvan desenlerini bir arada kullanmak için harika bir fırsat olduğunu düşünüyoruz!🌟💫⭐️ 📸: @streetrends #weekend #streetstyle #ootd #lotd #saturday #marieclairetr
    5
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için