MEGHAN MARKLE’IN İÇİMİZİ ISITAN KIŞ SOKAK STİLİ

Nurdan Gündoğdu - ŞUB 02, 2018 CUMA

 

 


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Geçtiğimiz aylarda Prens Harry ile nişanlanan oyuncu Meghan Markle, attığı her adımla daima yakın takipte.

Özellikle de stiliyle yeni ilham kaynaklarımız arasına giren Markle, şık ve kimi zaman da maskülen görünümleriyle radarımızda.

Tercih ettiği modern parçalar ve romantik dokunuşlarla pürüzsüz bir tarz yakalayan Markle’ın soğuk havalar için esin kaynağı olabilecek sokak stiline göz atıyoruz.

 

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Klasik bir stil tercih eden Meghan Markle, Kate Middleton’ın tarzı ile paralel olan detaylara da sahip.

Markle’ın Middleton’a göre daha modern ve yenilikçi bir duruşu olduğu söylenebilir.

 

 

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Diz altı etek ve çizme kombini onun vazgeçilmezlerinden.

 

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Markle, bu zamansız ve risksiz görünümüyle şıklığı garanti altına almayı tercih etmiş.

 

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Prens Harry ve Meghan Markle

 

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Stilinde toprak tonları kullanmak Markle’ın imzası niteliğinde adeta.

 

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Markle’ın Prens Harry ile nişanlandıklarını duyurdukları gün tercih ettiği bu kombin ise uzun süre akıllarda kalacak gibi görünüyor.

 

 

Nurdan Gündoğdu

 

 