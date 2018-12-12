Meghan Markle’ın İlk Evliliği İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Daha önce evlenmiş ve boşanmış olmasından ötürü kraliyet için onaylanmayan bir isim olduğu öne sürülen Meghan Markle’ın ilk evliliği ile ilgili detaylar içeriğimizde saklı!

37 yaşındaki Meghan Markle 2018’in Mayıs ayında Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanıyla kraliyet ailesi üyeleri arasında yerini aldı.

Meghan Markle ve eski eşi Trevor Engelson ise 2011 yılında evlendiler. İki yıl süren evliliklerinin ardından 2013’te boşanma kararı aldılar.

Trevor Engelson Amerikalı bir film yapımcısı. Kendisinin yapımcılığını üstlendiği en bilinen filmler arasında “License to Wed” ve “Remember Me” bulunuyor.

Markle ve Engelson 2011’de, Jamaika’da sadece yakın arkadaşları ve aile üyelerinin katıldığı 100 kişilik bir sahil düğünüyle evlenmişti.

Jamaika’da düğünlerinin yapıldığı yer

Markle’ın rol aldığı Suits dizisinin çekimi için Kanada’da yaşaması gerekiyordu; bunun aksine eşi Trevor Engelson ise Los Angeles’ta bulunmalıydı. İşte bu durum 2013’te evliliklerinin sonunu getirdi.

Peki Trevor Engelson şuan ne yapıyor?

42 yaşındaki Engelson’ın, Meghan Markle- Prens Harry’nin evliliğinin ardından 2018’in Ekim ayında 31 yaşındaki diyetisyen kız arkadaşı Tracey Kurland ile evlendiği haberleri gündeme geldi.