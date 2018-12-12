Meghan Markle’ın İlk Evliliği İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Daha önce evlenmiş ve boşanmış olmasından ötürü kraliyet için onaylanmayan bir isim olduğu öne sürülen Meghan Markle’ın ilk evliliği ile ilgili detaylar içeriğimizde saklı!

37 yaşındaki Meghan Markle 2018’in Mayıs ayında Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanıyla kraliyet ailesi üyeleri arasında yerini aldı.

Meghan Markle ve eski eşi Trevor Engelson ise 2011 yılında evlendiler. İki yıl süren evliliklerinin ardından 2013’te boşanma kararı aldılar.

Trevor Engelson Amerikalı bir film yapımcısı. Kendisinin yapımcılığını üstlendiği en bilinen filmler arasında “License to Wed” ve “Remember Me” bulunuyor.

Markle ve Engelson 2011’de, Jamaika’da sadece yakın arkadaşları ve aile üyelerinin katıldığı 100 kişilik bir sahil düğünüyle evlenmişti.

Jamaika’da düğünlerinin yapıldığı yer

Markle’ın rol aldığı Suits dizisinin çekimi için Kanada’da yaşaması gerekiyordu; bunun aksine eşi Trevor Engelson ise Los Angeles’ta bulunmalıydı. İşte bu durum 2013’te evliliklerinin sonunu getirdi.

Peki Trevor Engelson şuan ne yapıyor?

42 yaşındaki Engelson’ın, Meghan Markle- Prens Harry’nin evliliğinin ardından 2018’in Ekim ayında 31 yaşındaki diyetisyen kız arkadaşı  Tracey Kurland ile evlendiği haberleri gündeme geldi.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Soğuk havalarda da stilimizden ödün vermeye niyetimiz yok.💨☔️ 📸: @youngsabotash #ootd #streetstyle #lotd #marieclairetr
    2
  • #MaryQueenofScots filminin gerçekleşen prömiyerinden... Merakla beklediğimiz filmin yıldız oyuncuları #MargotRobbie ve #SaoirseRonan görünümleriyle göz kamaştırıyor. ✨✨ #marieclairetr
    5
  • British Fashion Awards 2018’in yıldızı Meghan Markle oldu!🖤 Geceden diğer öne çıkan görünümler için ekranı sola kaydırın!👈🏻👈🏻👈🏻 #meghanmarkle #fashionawards #fashionawards2018 #katemoss #ritaora #victoriabeckham #sarasampaio #royalfamily #marieclairetr
    10
  • Yeni yıl için başlayan alışveriş heyecanını renklendirmek için size sürpriz bir hediyemiz var. 🎁 2019’un merakla beklenen rengi açıklandı; Living Coral | Kırmızı Mercan. Peki, bitirmek için geri sayımda olduğumuz 2018, sizin için hangi rengi ifade ediyor? 🎁 Aşağıya yorum olarak yazın ve L'OCCITANE en Provence Türkiye’den birbirinden renkli hediye kürelerinden birine sahip olun. Yapmanız gerekenler; Sizinle aynı renge sahip olduğunu düşündüğünüz arkadaşınızı etiketlemek, etiketlediğiniz kişiyle birlikte de @marieclairetr ve @loccitane_tr hesaplarını takibe almak. Son katılım: 17 Aralık 2018 #marieclairetr #LOccitaneTürkiye #Birhediyedendahafazlası
    103
  • Herkese iyi haftalar 💐 #marieclairetr #pazartesi #💐
    3
  • Pazar gününün en ideal planı ☕️📚 #marieclairetr #reesewitherspoon #sunday #books
    5
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için