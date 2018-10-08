Meghan Markle’ın Kız Kardeşi Samantha Markle Saraya Alınmadı

 

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Meghan Markle’ın kız kardeşi Samantha Markle’ın Kensington Sarayı’na girişi reddedildi.

Sussex Düşesi Meghan Markle’a, 53 yaşındaki üvey ablası Samantha Markle güvenlik görevlileri aracılığıyla bir mektup bıraktı.

Samantha Markle olayın ardından attığı “Herkes bu mektupta ne olduğunu öğrenmek istiyor” tweetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce de birkaç polemik yaratma girişimi olan ve kraliyet düğününe de davet edilmeyen Samantha’nın gizemli mektubunun ne gibi skandallar yaratabileceği üzerine tartışmalar sürüyor.

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