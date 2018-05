MEGHAN MARKLE’IN KRALİYET DÜĞÜNÜ ÖNCESİ DİYET VE SPOR SIRLARI

Meghan Markle‘ın yakında gerçekleşecek olan düğününü büyük bir merakla bekliyoruz. (Kim beklemiyor ki?)

Peki Meghan Markle bu önemli gün öncesinde nasıl bir rutin uyguluyor? Aslında uzun süredir sağlıklı bir rutine sahip olan Markle’ın; düğün öncesi diyet ve spor sırlarının izindeyiz!

BESLENME BALANSI

Meghan Markle kızartma yiyor, şarap içiyor hatta dondurma ile de bir sorunu yok. Zaten kendisini neden bu tarz gıdalardan mahrum etsin ki? Önemli olan, diyetinizin çoğunu doğal olarak kalorilerde düşük, fakat lifte yüksek olan besleyici bitki bazlı gıdalarla doldurabilmektir. “Hafta içi vegan tarzda beslenmeye çalışıyorum böylece hafta sonları ne yiyeceğim konusunda esnek olabiliyorum.”

Suits dizisinin yıldızı ayrıca ekliyor “Ama aynı zamanda her şey balanstan ibaret. Nasıl egzersiz yapıyorsam öyle yiyorum. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde bu diyet sayılmıyor; hayat ve yeme tarzınız bu oluyor.”

Markle’ın ideal bir beslenme gününde şunlar yer alıyor:”

An ideal day of eating for Markle looks like this: “Kahvaltıda bir donmuş Ontario yaban mersini ile karıştırılmış vanilya; öğle yemeği için Niçoise salatası ve bir kadeh rosé, yanında Grey owl keçi peyniri ve baget ekmek; akşam yemeği için ise deniz ürünlerinden oluşan makarna ve negroni”.

Markle; kendisini Kate Middleton’ın (daha çok protein bazlı besleniyor) aksine daha çok karbonhidrat insanı olarak görüyor. “Kızarmış patates. Tüm gün kızarmış patates yiyebilirim. Ve makarna. Karbonhidratları seviyorum. Karbonhidratları kim sevmez ki? Aynı şeyi bir bardak şarap için de söyleyebilirim.”

Markle dolabında her zaman sağlıklı atıştırmalıkları da tutuyor tabii ki. “Humus, havuç… Benim kadar köpeğim de seviyor! Yeşil detoks suları, badem sütü ve her hafta yaptığım chia’lı puding… Yemek yapmayı gerçekten çok seviyorum.”

FITNESS RUTİNİ

“Annem bir yoga eğitmeniydi; yani aslında kanımda var. Yoğun bir Vinyasa yoga seansına bayılırım; hatta karanlık ve mum ışığıyla aydınlatılmış bir odada hip-hop müzikle yapılırsa daha iyi.”

“Ayrıca koşmak benim için her zaman iyi bir meditasyon olmuştur. Kafamdakileri boşaltmama yardımcı oluyor.”

Markle, Pilates’in vücut geliştirme direncini bir araya getiren bir makine olan Megaformer pilates’i tercih ediyor. “ Vücudunuz için yapabileceğiniz en iyi şey. Vücudunuz hemen değişiyor.”