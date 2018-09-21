Meghan Markle’ın Mavi Sonbahar Şıklığı

 

Geçtiğimiz gün yardım amaçlı çıkardığı yemek kitabının tanıtım etkinliğine katılan Meghan Markle; mavi mantosunun başrolde olduğu sonbahar şıklığı ile alışveriş listemize bir madde daha eklemiş oldu.

Kensington Palace‘da gerçekleşen etkinliğe eşi Prens Harry ve annesi Doria ile katılan Markle; mavi bir Smythe manto, siyah bir Tuxe body ve Misha Nonoo’dan siyah bir etek tercih etti. Ayrıca Düşesin bu görünümde Amerika ve Kanada markalarını bir araya getirmiş olması da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Grenfell Kulesi yangını kazazedelerinin çalıştığı yemek merkezine kaynak toplama amacıyla çıkarılan kitapta; kazazedelerin ailelerinin tariflerine yer verildi.

Etkinlikte yaptığı konuşma ile de herkesi etkileyen Markle; Hubb Community Kitchen‘daki kadınlarla tanışmasıyla ilgili olarak şu sözleri kullandı:

Bu mutfağın kadınları tarafından kucaklandığımı hissettim… Sıcaklığınız ve zarafetiniz; aynı zamanda tek bir odadaki çok kültürlülüğünüz oldukça etkileyici. Kişisel olarak bu kadar çeşitliliği olan bir şehirde yalamaktan onur duyuyorum. Burada, bu küçük odada 12 farklı ülkeden insan var ve bu gerçekten çok etkileyici. 

Markle kitabın ön sözünde ise şu ifadeleri kullandı:

Farklı kültürlerin aynı çatı altında bir araya gelmesi, yemek yapma yoluyla en basit haliyle bir normallik hissi, bağlanma, beslenme ve mutluluk oluşturuyor. Bu hayırsever çaba, mutfağın büyümesine ve topluluğun evrensel ruhunu korumasına yardımcı olacak.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Keşke Hiç Büyümeseydik adlı dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu Burcu Kara’nın güzellik ve bakım rutini eylül sayımızda sizi bekliyor! 💄 Mobil özel tasarımlı eylül sayısını App Store ve Google Play’den ücretsiz indirebilirsiniz. Link bio’da. 👆🏻#marieclairetr #burcukara Hazırlayan: @damla.suay Fotoğraflar: @selinsnap
    0
  • Gigi Hadid; Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Moschino İlkbahar / Yaz defilesinde taşıdığı gelinlik ile herkesi büyüledi!👰🏼💜 📸: @moschino #gigihadid #tgif #friyay #moschino #mfw #ss19
    2
  • Tüm sanatseverleri Contemporary Istanbul 2018’de B2-119 no’lu Group Medya standımızdaki sergimize bekliyoruz. #sadecebakmaoku #contemporaryistanbul
    2
  • Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonundan çarpıcı renk ve kesimler. #marieclairetr #maxmara #mfw #ss19 #gigihadid #kaiagerber #irinashayk
    2
  • Alberta Ferretti’nin Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen etkileyici İlkbahar / Yaz 2019 defilesinin dikkat çeken görünüm ve detaylar için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 #albertaferretti #mfw #mfw2018 #milanfashionweek #gigihadid #bellahadid #marieclairetr
    1
  • 19 Eylül 2007’de yayınladığı ilk bölümüyle hayatımıza giren Gossip Girl, geçen 11 yılın ardından bile bize ilham vermeye devam ediyor. #GossipGirl #BlakeLively #marieclairetr #LeightonMeester
    14
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için