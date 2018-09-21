Meghan Markle’ın Mavi Sonbahar Şıklığı

Geçtiğimiz gün yardım amaçlı çıkardığı yemek kitabının tanıtım etkinliğine katılan Meghan Markle; mavi mantosunun başrolde olduğu sonbahar şıklığı ile alışveriş listemize bir madde daha eklemiş oldu.

Kensington Palace‘da gerçekleşen etkinliğe eşi Prens Harry ve annesi Doria ile katılan Markle; mavi bir Smythe manto, siyah bir Tuxe body ve Misha Nonoo’dan siyah bir etek tercih etti. Ayrıca Düşesin bu görünümde Amerika ve Kanada markalarını bir araya getirmiş olması da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Grenfell Kulesi yangını kazazedelerinin çalıştığı yemek merkezine kaynak toplama amacıyla çıkarılan kitapta; kazazedelerin ailelerinin tariflerine yer verildi.

Etkinlikte yaptığı konuşma ile de herkesi etkileyen Markle; Hubb Community Kitchen‘daki kadınlarla tanışmasıyla ilgili olarak şu sözleri kullandı:

Bu mutfağın kadınları tarafından kucaklandığımı hissettim… Sıcaklığınız ve zarafetiniz; aynı zamanda tek bir odadaki çok kültürlülüğünüz oldukça etkileyici. Kişisel olarak bu kadar çeşitliliği olan bir şehirde yalamaktan onur duyuyorum. Burada, bu küçük odada 12 farklı ülkeden insan var ve bu gerçekten çok etkileyici.

Markle kitabın ön sözünde ise şu ifadeleri kullandı: