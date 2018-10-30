Meghan Markle’ın Saray’ı Kızdıracak Güçlü Konuşması

Sussex Düşesi Meghan Markle, Yeni Zelanda’da kadın hakları üzerine bir konuşma yaptı. Ancak kadınların oy kullanma hakkıyla ilgili yorumları, kraliyet ailesinin kurallarını bozacak nitelikteydi.

Yeni Zelanda kadınlarının oy hakkının 125. yıl dönümünde Markle’ın konu hakkındaki konuşması dikkat çekti.

Feminizme ve kadınların güçlenmesine, sosyal hayattaki varlıklarının artmasına verdiği destek ve önem nedeniyle sosyal medyada çokça övgü alan Markle konuşmasında, Yeni Zelanda’nın, kadınlara 1893’te oy kullanma hakkı veren ilk ülke olarak evrensel bir takdiri hak ettiğini belirtti.

Düşes’in konuşmasını şu cümlelerde sürdürdü: “Kadınların oy hakkı feminizmle alakalı bir konu fakat feminizm adaletle ilgilidir. Oylama sadece oy kullanma hakkı değil, aynı zamanda neyi temsil ettiğiyle de ilişkilidir. Geleceğiniz için seçimlere katılabilmek en temel insan hakkı.”

Şubat 2018’de BAFTA Ödülleri’nde ünlü isimler kadın hareketini destekleyen Time’s Up için siyah elbiseler tercih etmişti. Geceye Kate Middleton koyu yeşil bir elbise ile katılmıştı. Kraliyet üyelerinin herhangi bir politik görüş belli edecek hareketlerden kaçınması gerektiği için Middleton’ın tercihi böyle bir seçimden yana olmuştu.

Bunun üzerine Meghan Markle’ın kadınların oy hakkıyla ilgili bu güçlü ve ilham verici konuşması Saray tarafından kural dışı sayılır mı bilinmez. Ancak kraliyet üyelerinin politik bir konu hakkında konuşma yapmaktan veya görüş bildirmekten özenle kaçındıkları kesin.