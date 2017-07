MELİS SÖKMEN BLEU LOUNGE’DA

Melis Sökmen canlı müzik performansı ile 19 Temmuz’da ilk defa The Ritz-Carlton, İstanbul Bleu Lounge sahnesinde…

Şehre tepeden bakan, İstanbul’un en güzel manzarasını izleyebileceğiniz mekânlarından Bleu Lounge teras bar, eşsiz lezzetlerinin yanı sıra güzel bir müzik ziyafeti çekmek isteyenleri 19 Temmuz’da Melis Sökmen konserine bekliyor. Sanat yaşamını birçok dilde seslendirdiği caz, latin, soul, blues, r&b gibi geniş müzik repertuvarı ile sürdüren Melis Sökmen, The Ritz-Carlton Bleu Lounge’ta ilk kez müzikseverlerle buluşacak ve canlı müzik performansını sergileyecek.

The Ritz-Carlton, İstanbul Bleu Lounge, açık havada kendine özgü kokteylleri ve Türk ve dünya mutfağından esinlenen eşsiz menüsüyle lezzet şöleni de sunuyor. The Ritz-Carlton, İstanbul, her hava koşuluna uyum sağlayabilen muhteşem terasında ferah bir yaz akşamında Melis Sökmen şarkılarını dinlemek üzere müzik tutkunlarını davet ediyor.

Ayrıntılı bilgi ve Rezervasyon için: 0212 334 41 88

Biletler Biletix’te

Konser tarihi ve saati: 19 Temmuz Çarşamba saat 22.00

Kişi başı: 75 TL

Adres: The Ritz-Carlton, Istanbul Süzer Plaza, Elmadağ, 34367 Şişli