MERAKLA BEKLENEN THE DARK TOWER’DAN İLK FRAGMAN GELDİ

Stephen King‘in yıllardır beyaz perdeye uyarlanması konuşulan ve proje halindeyken defalarca kadrosu değiştirilip iptal edilen kült romanı The Dark Tower / Kara Kule‘den ilk fragman geldi!
Romanın ünlü kahramanı Roland Deschain‘i Idris Elba, kötü adamı “Man in Black” ise Oscar ödüllü Matthew McConaughey canlandırıyor.
Roland Deschain’ın gizemli Kara Kule’yi arayışını anlatan film; ülkemizde 4 Ağustos 2017 tarihinde vizyona girecek!
İzledikten sonra heyecanlanmadan edemediğimiz fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz: