MERCEDES-BENZ FASHION WEEK ISTANBUL 20 MART’TA BAŞLIYOR

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 20 Mart’ta başlıyor

Türkiye’nin yılda iki defa düzenlenen en önemli uluslararası moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 9. sezonu, 20-24 Mart tarihleri arasında İstiklal Caddesi’nde bulunan ve tarihi Cercle d’Orient binasını da kapsayan Grand Pera’da gerçekleşecek.

Marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarını sergileyecekleri hafta, İstanbul’un tarihine tanıklık eden büyüleyici mekanı, üstün bir teknik alt yapıyla buluşturarak davetlilerine alışılmışın dışında bir moda haftası deneyimi yaşatacak.

Dünya çapında sponsorluğunu üstlendiği moda haftalarının her sezonunda, Karlie Kloss, Georgia May Jagger, Tilda Swinton, Dree Hemingway, Doutzen Kroes, Natasha Poly gibi isimlerin başrolde olduğu moda kampanyaları sunan Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un dokuzuncu sezonunda “smart fortwo” ve “smart forfour” ile kendine has bir yaşam tarzını moda ruhuyla buluşturuyor.

Sıradışı ve yeniliklere açık moda tutkunlarının gözdesi olmaya aday “smart fortwo” ve “smart forfour”lar ayrıca bu sezon ilk kez Mercedes-Benz Moda Haftası Araçları olarak kullanılacak ve İstanbul sokaklarında MBFWI’nin özel davetlilerini defile ve sunumlara en stil sahibi biçimde yetiştirecek.

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Türkiye Direktörü Şükrü Bekdikhan, yeni sezon için görüşlerini şu sözlerle dile getirdi; “Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, dokuzuncu sezonuyla Türkiye’nin en önemli moda etkinliği olmayı sürdürüyor. Türk tasarımcıları ve moda sektörünün yetenekli isimlerini hem Türkiye’de , hem de uluslararası arenada desteklemeyi hedefleyen etkinlik kapsamında bu sezon defile ve sunumlar dışında modaya dair farklı etkinlikler davetlileri bekleyecek.

Dünyanın en prestijli trend tahmin ajanslarından Nelly Rodi’nin İlkbahar/Yaz 2018 ve Sonbahar/Kış 2018 sezonlarına dair seminerleri, “Fashion in Motion” başlığı altında titizlikle seçilmiş moda filmlerinin gösterimleri ile farklı marka ve tasarımcıların davetlilerle buluşacağı ‘pop-up’ mağazalar, modanın farklı alanlarını bir araya getiren bir haftayı müjdeliyor.

Marka ve tasarımcılara gerek tanıtım ve iletişim, gerekse satış anlamında bütünleşik bir platform sağlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, global moda takviminde sürekliliğiyle de İstanbul’u bölgesel bir moda ve tasarım merkezi haline getirme konusunda tutkusunun altını çiziyor. Bu etkinliğin devamlılığına ve Türk moda sektörüne kesintisiz desteğimizi sürdürmekten gurur duyuyoruz.”