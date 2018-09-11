Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 12. Sezonu Başlıyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 11-14 Eylül tarihleri arasında İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarının sergileneceği 12. sezonunu gerçekleştiriyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik için oldukça heyecanlıyız.

Bu sezon 29 marka ve tasarımcı İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını sergileyecek. Bu isimlerin 18’i koleksiyonları Zorlu PSM’de defile formatında, 6’sı mini defile formatında, 9’i ise Studio alanında sunum formatında gerçekleştirecekler.

Ayrıca her sezon olduğu gibi bu sezon da koleksiyonlarını Zorlu PSM alanı dışında ve kendi showroom’larında sergilemeyi tercih eden tasarımcılar da var.

Zorlu PSM dışında koleksiyonlarını sergileyecek olan bu iki isim arasından Başak Cankeş İstanbul’daki yeni mağazasında Bashaques’ı tanıtacak. Giyilebilir sanat performanslarıyla adından bahsettiren Cankeş bu sezon da bir retrospektif deneyimi hazırlıyor. Geçtiğimiz sezon Zeki Müren konseptiyle büyük beğeni toplayan genç tasarımcı Ece Kavran da URUN markası altında yine sürpriz bir koleksiyon sunumu planlıyor.

MBFWI bu sezon da yine panel ve konuşmalarla zenginleşiyor. Türkiye’de moda endüstrisinin bugünü ve geleceği, global trendlere paralel olarak yeni açılımlar ve endustrinin yarınına yön verecek yenilikçi yaklaşımlar, bu etkinlikler aracılığı içe masaya yatırılacak. Dünyanın önde gelen trend tahmin ajanslarından WGSN, önümüzdeki sezonların trend öngörülerini davetlilerle paylaşırken, etkinlik ana sponsorlarından Lenzing, bir sürdürülebilirlik paneli ile sektörde çok konuşulan modada ve tekstilde sürdürülebilirlik konusunu işleyecek.

Etkinliğin marka ve tasarımcılar için ticari ayağını temsil eden The Core, 12-13 Eylül tarihleri arasında yeni formatıyla kapılarını açacak ve MBFWI katılımcısı marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını gerek Türk, gerekse uluslararası satın alma sorumlularıyla buluşturacak.

Satın alma sorumluları The Core sayesinde koleksiyonları yakından inceleme şansı bulacaklar. Genç tasarımcılar The Core Istanbul kapsamında Türk tekstil endüstrisinin başrol oyuncularıyla da bir araya gelerek katma değerli tekstil ürünleri konusunda olası iş birliklerini ve projeleri konuşma imkanı bulacak.