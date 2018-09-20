Merkür’ün Başak Burcuna Yolculuğunun Burçlar Üzerindeki Beklenen Etkileri

Merkür Vedik Astroloji de Ekim başına kadar ilerleyeceği Başak burcuna bu hafta geçiyor. Bu yolculuğun burçlar üzerindeki etkilerini Astrolog Şebnem Ekşib yorumluyor.

Merkür Başak burcunda yücelir. Özellikle Başak burcunun 15 derecesine ulaştığında, en üst oktavına ulaşmış olur ki bu etki onun tüm özelliklerinin en üst noktada görüleceği alana işaret eder.

Vedik Astroloji’ye göre bu süreçte Venüs Terazi burcunda, Mars Oğlak burcunda ve Merkür Başak burcunda konaklarken, Mars ve Merkür yücelim alanında ve Venüs de kendi öz burcunda olacaklar.

Terazi, Oğlak ve Başak burçları için özellikle yükselen veya Ay burçları bu alanlarda olanlar için güçlü ve akıcı enerjiler söz konusu.

Merkür, başta ticaret olmak üzere tüm iletişim ağlarımızdan sorumludur. Gerek bedenimizde (merkezi sinir sistemi), gerekse günlük hayatımızda iletişimin ve bilginin taşıyıcı ve aktarıcı ana arteridir.

Bu gezegen Vedik Astroloji literatüründe bilginin ve bilgiyi aktarmanın baş mimarıdır. Bu nedenle de Vedik Mitoloji kaynaklarında Budha olarak adlandırılarak, yaratıcıdan gelen bilgi ile beslenen sembolleri temsil eder.

Günlük hayatlarımızda Merkür;

Alım satımlar, pazarlama ve satış stratejileri ve uzmanlıkları, teknolojik bilgi ağları, teknolojik aletler (cep telefonları, bilgisayarlar vs…) ticari adımlar ve şanslar, ticareti yönetme yeteneği, yayıncılık alanları, medya ve basınla bağlantılı işler, her türlü eğitim, akademik çalışma ve yabancı dille ilgili alanlardan sorumludur. Ayrıca organizasyonlar ve planlama ile ilgili bizim en büyük yardımcılarımızdan biridir.

Merkür bu süreçte 2 günlük zor bir aralıktan seyir edecek. Bu aralık burç değiştirirken her gezegenin yaşadığı bir anlamda Araf bölgesidir. Bu bölge bir ülkenin başka bir ülke ile sınır oluştururken araya koyduğu mayınlı bölge gibidir. İşte her gezegen bu mayınlı bölgeden geçerken kendi enerjisini tam yansıtamaz ve bir anlamda kapanır.

Merkür’de 17 Eylül akşam saatlerinden itibaren Çarşamba akşam saatlerine kadar yolculuğunun gergin alanında konaklayacak. Daha net bakarsak salı gününün tamamı ile perşembe sabahına kadar iletişim, teknolojik aletlerin alımları, her türlü alım satım, ticari girişim, anlaşma ve sözleşmeler, kontratlar, pazarlama işleri, medya ve yazılı basınla alakalı konu, eğitim ve akademik çalışmalarda mümkün olduğunca bekleyin veya dikkatli şekilde bu konuları ele almaya bakın.

20 Eylül Perşembe’den itibaren 7 Ekim’e kadar Merkür tüm bu alanlarda gayet destekli olacak. 27 Eylül civarı ise en üst noktasına ulaşarak tam olarak yücelecek. Eylül ayı içinde sizin için önemli bir ticari girişiminizi veya organizasyonu planlama şansınız varsa 26-27 Eylül oldukça destekli etkilerden geçebilirsiniz.

Burçlara göre baktığımızda doğal olarak bu yolculuk Başak burçlarına yarayacaktır. Özellikle yükselen veya Ay burcu Başak olanlar tüm Merkür konularında ayın kalan kısmını aktif etkiler içinde geçirebilecekler.

Kariyer ve iş alanlarında Yay burçları, Koç burçları ve Başak burçları, İkizler ve Balık burçları teklifler, çabuk sonuç alma ve organizasyon konularında başarılı bir süreç geçirebilir.

Ev ve gayrimenkul konularında İkizler,

İlişki, ortaklıklar, teklifler alanında Balık, aşk alanında Boğa burçları şanslı olacaklar.

Parasal işler, finans alanları, tanıtımlar ve duyurularda Aslan burçları aktif bir süreç geçirebilir.

Girişimler, planlanan bir durumda adım atma açısından ise Yengeç burçları şanslı olacaklar. Ticari kazançlar, hedefleri gerçekleştirme, prim veya benzer bir durumdan sonuç alma açısından da Akrep burçları şanslılar. Akrep burçları sosyal ilişkilerinde hareketli bir zaman geçirecekler.

Terazi burçları giderlerine dikkat etmeleri gereken bir ay geçirirken, yurtdışı ve uzak ülkelerle ilgili kontak ve anlaşmalar açısından şanslılar. Elden çıkarmak istedikleri bir iş, alan veya benzeri durum varsa bu süreçte hızlanabilirler.

Oğlak burçları bu süreçten eğitim, yurt dışı, yabancılarla ilgili konularda kazançlar elde edebilirler.

Kova burçları ise başkalarından gelecek kaynaklar, fırsatlar, bekledikleri bir komisyon, aracılı konularda aktif bir süreç yaşayabilirler.

Merkür’ün bu yolculuğunu herkesin faydalı biçimde tamamlaması dileklerimle…

Kaynak: Astrolog Şebnem Ekşib