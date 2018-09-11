Mert Fırat’tan “İlk Görüş” Paylaşımı

8 Eylül Cumartesi günü İdil Fırat’la Alaçatı’da evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat, bu özel günün ardından instagram’da bir paylaşımda bulundu.

Fırat; “ilk görüş” olarak not düştüğü düğün gününe ait bu karede teşekkürlerini de dile getirdi.