Mert Fırat’tan “İlk Görüş” Paylaşımı

8 Eylül Cumartesi günü İdil Fırat’la Alaçatı’da evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat, bu özel günün ardından instagram’da bir paylaşımda bulundu.
Fırat; “ilk görüş” olarak not düştüğü düğün gününe ait bu karede teşekkürlerini de dile getirdi.
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“İlk görüş” Hayatımızın en özel gününde bizi yalnız bırakmayan ailemiz ve dostlarımıza, Muzaffer Yıldırım’a; @aniloztaskin Asimetrik’e, Aslı Büyüka, Onur şef ve tüm The Stay Alaçatı Warehouse @thestayalacati ekibine, hep yanımizda olan Pernod Ricard Türkiye’ye, organizasyonun her yerinde koşturan @twinscocktail ekibine, @ugurhanakdeniz ve ekibine, @erolcemalofficial ’a, @alevkaya ’ya, @ikihayatbirkare ’ye Kemal ve Mustafa’ya, @istanbul12orkestrasi ’na, @tanerozturkmusic ’e, @cafesolenizmir ve Asiye Hala’ya, @bortargroup ‘a, @tuvana_buyukcinar Ve Hugo Boss İstanbul ailesine, Türk Eğitim Vakfı ve onların aracılığı ile çelenk gönderenlere ve @duygugurler’e çok teşekkür ederiz!