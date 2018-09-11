Mert Fırat’tan “İlk Görüş” Paylaşımı

8 Eylül Cumartesi günü İdil Fırat’la Alaçatı’da evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat, bu özel günün ardından instagram’da bir paylaşımda bulundu.

Fırat; “ilk görüş” olarak not düştüğü düğün gününe ait bu karede teşekkürlerini de dile getirdi.

 

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

“İlk görüş” Hayatımızın en özel gününde bizi yalnız bırakmayan ailemiz ve dostlarımıza, Muzaffer Yıldırım’a; @aniloztaskin Asimetrik’e, Aslı Büyüka, Onur şef ve tüm The Stay Alaçatı Warehouse @thestayalacati ekibine, hep yanımizda olan Pernod Ricard Türkiye’ye, organizasyonun her yerinde koşturan @twinscocktail ekibine, @ugurhanakdeniz ve ekibine, @erolcemalofficial ’a, @alevkaya ’ya, @ikihayatbirkare ’ye Kemal ve Mustafa’ya, @istanbul12orkestrasi ’na, @tanerozturkmusic ’e, @cafesolenizmir ve Asiye Hala’ya, @bortargroup ‘a, @tuvana_buyukcinar Ve Hugo Boss İstanbul ailesine, Türk Eğitim Vakfı ve onların aracılığı ile çelenk gönderenlere ve @duygugurler’e çok teşekkür ederiz!

Mert Fırat (@mert_firat)’in paylaştığı bir gönderi ()

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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