METALİK ETKİ: GÖZLERDEKİ GARANTİ ÇARPICILIK





@dausell

Kanatlı eyeliner’a kısa bir mola vermenin tam zamanı.

Göz kapaklarınıza, daha parlak ve dikkat çekici bir “deneyim” yaşatmaya ne dersiniz?

Sezonun yükselen trendi; metalik göz makyajı için denemelere başlayıp, en iyi görünümü yakalamaya çalışanlara esin kaynağı olacak önerilerimiz aşağıda yer alıyor.

Çok yönlü olan metalik göz makyajı, her renk seçiminde kendini göstermeye müsaitken, dramatik etkisini de ortaya koymaya hazır.

Makyaj Sanatçısı Cassie Lomas’ın metalik göz makyajı için önerisi ise şöyle; koyu ve gölgeli bir metalik göz makyajı için iki karşıt renk kombinasyonuna yeşil ışık yakabilirsiniz.

@tyronmachhausen

Mükemmel ikililerden, kobalt mavisi ve altın rengi ideal uyumu yakalamanızı sağlarken, koyu mor tonlarında metalik etkiyle gümüş rengini de kullanabilirsiniz.

Metalik göz makyajı ışığı yansıtacağı için bazen aynı renkten mat bir gölge de eklemek isabetli olabilir. Derinlik ve biraz da doygunluk ortaya çıkar elbette.



