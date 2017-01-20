MICHAEL FASSBENDER VE ALICIA VIKANDER EVLENİYOR!





Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri daha dünya evine girmeye hazırlanıyor: Michael Fassbender ve Alicia Vikander’dan bahsediyoruz! Ünlü çift; gelecek ay İbiza’da sadece çiftin yakınlarının katılacağı gizli bir seramoni ile evlenecek.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak; çiftin düğünlerini “yılın partisi” olarak planladığını açıkladı. “Konuklar belirlenen tarihte İbiza’ya getirilecek sonrasında ise otele geçecekler.”

2014 yılında The Light Between Oceans filminin setinde tanışan çift, ilişkilerini ilk günden beri gizli tutmalarıyla dikkat çekiyorlar. Vikander: “Bence ilişkimizi gizli tuttuğumuz konusunda hepimiz hem fikiriz. Bu tamamen kişisel bir şey.”

Fassbender ise “Özel hayatımı ihtiyaç duymadıkça bir yabancıyla paylaşacak değilim. Zaten neden ihtiyacım olsun ki? Yok.” şeklinde gizlilik tutumuna açıklık getirmişti.



