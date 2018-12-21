Michelle Obama’nın Göz Kamaştıran İddialı Çizmeleri

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, yeni çıkardığı kitabı Becoming‘in tanıtımı amacıyla sunuculuğunu Sarah Jessica Parker’ın yaptığı bir söyleşiye katıldı.
Etkinliğe damga vuran şey ise Michelle Obama’nın çizmeleriydi!
Balenciaga‘nın 3,900 dolar değerindeki bacağı saran diz üstü çizmeleriyle Michelle Obama sahnede adeta ışıldadı.
Bu zamana kadar genellikle sade kıyafetlerle görülen eski firstlady, iddialı çizmelerinin yanı sıra Balenciaga‘nın İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonundan tercih ettiği sarı elbisesiyle de dikkat çekti.