MILA KUNIS VE ASHTON KUTCHER BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ



Mila Kunis ve Ashton Kutcher daha önce hiç yapmadıkları bir şey yaptılar!

Çift olarak, birlikte ilk kez bir davete katıldılar.

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2012 yılından beri birlikte olan ve 2015 yılında evlenmiş olan çifti kameralar ilk kez bir davette yan yana görüntüledi.

Çift en son 2000 yılında bir kırmızı halıda birlikte fotoğraflanmıştı ama o sırada sadece arkadaşlardı tabii.

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NASA Araştırma Merkezi’ndeki “Bilimin Oscarları” olarak görülen 2018 Breakthrough Prize törenine katılan çift, bu özel geceden de rol çaldı diyebiliriz.



