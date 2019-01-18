Miley Cyrus Hamilelik Dedikodularını Mizahıyla Yanıtladı

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth Noel’den hemen önce aile içerisinde gerçekleşen bir törenle evlenmişti. Durum böyleyken hamilelik söylentileri de ortaya çıkmış oldu.

Evlendikleri andan itibaren kadınlara karşı yapılan bu çocuk sahibi olma baskısı özellikle ünlülerin canını sıkmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Margot Robbie de bu tarz haberlerle gündeme gelmiş ve sitemini “Bu bir sosyal kontrat: Artık evlisin ve bir bebek sahibi ol. Tahminlerde bulunmayın. Ne yapmak istiyorsam onu yapacağım.” cümleleriyle dile getirmişti.

Miley Cyrus ise olaya mizahını da kattı. Photoshop ile karnına bir yumurta fotoğrafı koyan Cyrus Twitter’dan yapılan bir habere kelime esprisiyle cevap verdi.

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” …. we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives…. Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) January 17, 2019

Instagram’da yapılan bir başka hamilelik haberine ise Miley Cyrus “Saçmalık” yorumunda bulundu.