Miley Cyrus Hamilelik Dedikodularını Mizahıyla Yanıtladı

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth Noel’den hemen önce aile içerisinde gerçekleşen bir törenle evlenmişti. Durum böyleyken hamilelik söylentileri de ortaya çıkmış oldu.
Evlendikleri andan itibaren kadınlara karşı yapılan bu çocuk sahibi olma baskısı özellikle ünlülerin canını sıkmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Margot Robbie de bu tarz haberlerle gündeme gelmiş ve sitemini “Bu bir sosyal kontrat: Artık evlisin ve bir bebek sahibi ol. Tahminlerde bulunmayın. Ne yapmak istiyorsam onu yapacağım.” cümleleriyle dile getirmişti.
Miley Cyrus ise olaya mizahını da kattı. Photoshop ile karnına bir yumurta fotoğrafı koyan Cyrus Twitter’dan yapılan bir habere kelime esprisiyle cevap verdi.
Instagram’da yapılan bir başka hamilelik haberine ise Miley Cyrus “Saçmalık” yorumunda bulundu.