MILEY CYRUS HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK AŞIK



Miley Cyrus geri döndü!

Liam Hemsworth ile barışmasından bu yana, daha güçlü bir şekilde geri döndüğünün sinyallerini veren Cyrus, görünüşe göre de her zamankinden çok daha aşık.

Malibu şarkısına çektiği video kliple yine gündeme oturan Cyrus’un, klip sırasında bile nişan yüzüğünü parmağından çıkarmamış olması dikkatleri çekti.

Şarkının sözleri Liam Hemsworth ile olan aşkını da gözler önüne seriyor. Zaten parçanın ismi Malibu ise Hemsworth’un sörf yaptığı yerlerden yola çıkılarak seçilmiş.

Miley Cyrus’un daha fazla müzik ve daha fazla aşk diyerek geri dönmüş olması elbette sevindirici.

İşte o çok konuşulan klip;



