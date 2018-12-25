2010 yılında The Last Song filminin çekimleri sırasında başlayan aşkları günümüze kadar gelen Miley Cyrus- Liam Hemsworth çifti evlendi!
Evlilik haberinin duyulmasını, çiftin yakın arkadaşları Conrad Jack Carr‘ın Instagram hikayeleri sağladı. Miley‘nin beyaz bir elbise Liam‘ın ise takım elbise içerisinde pasta keserken çekilen görüntüleri evlilik haberini adeta doğrular nitelikteydi.
Kendi evlerinde sadece yakın çevrelerinin katılımıyla evlenmeyi tercih eden çift eğlenceli bir geceye ev sahipliği yapmış gibi görünüyor.
Çiftten henüz bir paylaşım veya açıklama gelmedi.