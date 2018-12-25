Sosyal Medya Hesapları
Instagram 140K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 13K
Google Plus 0
Pinterest 636

Miley Cyrus- Liam Hemsworth Çifti Evlendi

2010 yılında The Last Song filminin çekimleri sırasında başlayan aşkları günümüze kadar gelen Miley Cyrus- Liam Hemsworth çifti evlendi!

Evlilik haberinin duyulmasını, çiftin yakın arkadaşları Conrad Jack Carr‘ın Instagram hikayeleri sağladı. Miley‘nin beyaz bir elbise Liam‘ın ise takım elbise içerisinde pasta keserken çekilen görüntüleri evlilik haberini adeta doğrular nitelikteydi.

Kendi evlerinde sadece yakın çevrelerinin katılımıyla evlenmeyi tercih eden çift eğlenceli bir geceye ev sahipliği yapmış gibi görünüyor.

Çiftten henüz bir paylaşım veya açıklama gelmedi.

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0
İlgili Konular

Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için